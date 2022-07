L'indicateur du marché des voitures neuves joue au yoyo au fil des mois, dans un pays où la population vieillit et où l'on dissuade les personnes âgées de conduire.

Le mois dernier, 230 954 véhicules (voitures, camions, bus) de plus de 660 cm3 ont été écoulés, contre 225 390 un an plus tôt, selon des chiffres publiés par l'association de concessionnaires automobiles.



La situation est très disparate selon les constructeurs. Nissan a encore accusé une chute de 12,8%, après déjà -18% le mois précédent et -5,5% en février. Le partenaire du français Renault pâtit de l'affaire Carlos Ghosn en raison non seulement des soupçons de malversations pesant sur l'ancien patron mais aussi du fait que ce scandale révèle que l'entreprise a manqué de clairvoyance des années durant. Elle est elle-même inculpée dans un des volets de l'affaire.



Reconnaissant que la période est mauvaise, le groupe a sabré le mois dernier ses estimations de bénéfices annuels pour l'exercice clos en mars, invoquant entre autres raisons l'impact de l'affaire Ghosn sur ses ventes. L'ex-magnat du secteur est sous le coup de quatre inculpations au Japon. Il est actuellement assigné à résidence à Tokyo après avoir obtenu une deuxième libération sous caution fin avril. Il a déjà été détenu quelque 130 jours au total dans une prison de Tokyo depuis son arrestation soudaine le 19 novembre à son arrivée en avion privé dans la capitale japonaise.



Nissan a aussi souffert d'un scandale lié à la découverte d'irrégularités dans les contrôles de véhicules effectués dans ses usines nippones. Son allié Mitsubishi Motors se porte mieux en revanche : ses ventes ont grimpé de 19,8% en avril. Toyota a affiché un gain de 7,5% et Honda de 2,8%.



Par ailleurs, 147 733 mini-véhicules (moins de 660 cm3) ont été commercialisés en avril, soit une progression de 4,9% sur un an pour cette catégorie, selon l'organisme compétent.



Globalement, tous types et gabarits confondus, les ventes ont donc progressé de 3,4% le mois dernier à 378 687 unités.