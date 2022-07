L'argus. Comment le réseau Seat a-t-il traversé l’année 2021 ?*



Jean-Charles Verbaere. Le réseau a vécu un exercice 2021 plutôt correct. Les bonnes performances de Cupra, pour sa première année pleine, nous ont permis de maintenir notre part de marché (1,61 %) et de compenser la baisse des volumes de Seat, en particulier sur la fin d’année. Du fait de son positionnement sur le segment premium access, Cupra est peu orientée sur les remises, et les marges contributives unitaires sont bien supérieures à une marque généraliste. En termes de prix moyen de vente, celui de Seat se situe historiquement autour de 22 000-23 000 € (HT) et avec Cupra nous sommes plutôt autour de 30 000 €. Dans l’industrie automobile, le 1+1 équivaut rarement à 2, mais dans ce cas précis nous avons vraiment deux marques qui se sont bien trouvées et sur lesquelles il y a très peu de cannibalisation. Par ailleurs, la marge contributive du business occasion nous a également permis de bien traverser l’année passée. L’autre point positif concerne l’excellent niveau de l’activité après-vente. La marque est passée de 23 000 immatriculations environ il y a cinq ans à près de 40 000 en 2019, et les clients qui sont sur la route viennent dans nos ateliers. Dans la situation actuelle, c’est appréciable.

Quel regard portez-vous sur ce début d’année ?

Les perspectives 2022 ne sont pour l’instant guère réjouissantes. Nous avons été épaulés par le constructeur l’an passé, qui a ajusté ses objectifs au gré des difficultés d’approvisionnement. Seat a joué le jeu, au même titre que les autres marques que je commercialise, mais je considère que l’accompagnement a ses limites. S’il ne fabrique plus d’automobiles, je peux comprendre que le constructeur, à un moment donné, n’ait plus la capacité de nous soutenir de façon importante. Nous voyons d’ailleurs que les conditions commerciales allouées au client final, que ce soit à particulier ou à société, se sont méchamment resserrées depuis le 1er janvier 2022. Cela ne nous aide pas à faire du commerce. Au sein de notre groupe de distribution, nous nous inscrivons dans la même logique, en arrêtant les remises sur les voitures d’occasion, en réduisant les conditions commerciales sur les VN en stock par rapport aux commandes… L’idée est de faire plus de qualité dans un contexte où l’on fera moins de quantité.



Est-ce que cela n’est pas préférable ?

Même si les objectifs sont adaptés tous les mois en fonction du potentiel de production du constructeur, quand on a une concession qui ne peut livrer que dix voitures par mois, nous gagnons moins bien notre vie que si on en livrait trente, avec les marges arrière qui vont bien. Les distributeurs qui réalisaient des volumes importants ont dimensionné leurs concessions avec un certain nombre de collaborateurs. Le niveau de charges, humain, structurel, de standard de représentation, lui n’évolue pas. Par ailleurs, quand on annonce à nos clients, dans le cadre d’un renouvellement de financement, que la même voiture arrivera dans un an, mais avec un loyer mensuel augmenté de 70 €, 100 €, voire 160 € pour certains modèles, forcément ils ne comprennent pas.

Avec la Cupra Born, le réseau Seat « essuie les plâtres » au sujet du contrat d’agence adopté par le groupe Volkswagen pour la vente d’électriques. Comment se passent les premières semaines ?

Il s’agit d’un modèle qui nous a été imposé, en tout cas nous ne l’avions pas forcément choisi, mais nous avons travaillé main dans la main avec le constructeur pendant un an pour trouver le meilleur compromis entre ses attentes et celles des distributeurs. Nous sommes intégrés aux discussions dans le cadre de groupes de travail sur divers sujets opérationnels. Il reste encore beaucoup d’avancées pour que ce modèle fonctionne pour les deux parties. Nous sortons d’un schéma de distribution vieux de plus de 50 ans, il s’agit donc d’un saut dans l’inconnu pour le réseau Seat. Il y a certainement du bon à prendre dans ce système, mais il y aussi des éléments que nous ne maîtrisons pas, comme le cycle de vie du véhicule. Nous apprenons en marchant. Pour le client, c’est invisible. Cela ne change pas grande chose non plus pour nos équipes commerciales. Nous attendons surtout de visualiser le retour sur investissement.



(*) Entretien réalisé fin janvier 2022

