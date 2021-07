Nombre de groupes de distribution automobile ont développé des activités dans la distribution de poids lourds, de voitures sans permis, de camping-cars, de deux-roues ou encore dans le matériel TP, mais dans le triporteur électrique, Jean Lain est certainement le premier. En effet, depuis juillet 2020, le groupe familial est actionnaire de la start-up Kleuster, fabricant et distributeur du Freegônes, un triporteur utilitaire à assistance 100 % électrique.



A LIRE. Saga se renforce dans le poids lourd avec le rachat du groupe Massoni

Répondre aux enjeux de la mobilité

2

1 000 triporteurs vendus par an à horizon 2025

Fondée en 2012 par Gérard Tetu, cette société lyonnaise se fixe pour objectif d’assurer la livraison du dernier kilomètre pour les transporteurs et… « Cette solution de livraison urbaine extra-agile répond parfaitement aux enjeux de la mobilité et aux nouvelles normes environnementales toujours plus exigeantes (sans bruit et sans pollution). Le Freegônes peut se faufiler dans les petites rues, les zones à faible émission de CO(ZFE), zones piétonnes, pistes cyclables, voies sur berge, parcs et jardins », détaille la société. Les spécificités techniques du triporteur lui permettent de « monter des pentes de plus de 16 % avec une charge utile de 350 kg, tout en disposant de 80 km d'autonomie ». Par ailleurs, le Freegônes a reçu la certification ATP qui permet de produire et maintenir du froid (jusqu'à – 25° C).Avec l’appui du groupe Jean Lain, la société lyonnaise va pouvoir accélérer son développement en France, voire à l’international. Le groupe de distribution se chargera d’assurer la distribution des produits Kleuster dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tandis qu’un directeur commercial été recruté afin de développer les ventes et de créer un réseau de distribution national. La société Saint-Jean Industries a été désignée pour reprendre toute la production sur son site de Belleville-en-Beaujolais (69). Lors de la première étape de production à grande échelle,dans ce site. Sous l’impulsion du groupe Jean Lain, la société se fixe pour ambition, à horizon 2025, de vendre 1 000 unités par an de son triporteur.