Agé de 53 ans, diplômé de l'Ecole Polytechnique (1989), de l'ENSAE (1991) et également actuaire qualifié, et faisant valoir plus de vingt ans d’expérience dans le secteur des assurances,devient donc le nouveau directeur général d’Europ Assistance (groupe Generali), en charge des finances, des opérations et de l’assurance.Auparavant, Jean-Yves Le Berre était le CEO d'Axa Emerging Europe, basé à Paris suite à sa nomination en 2016. Après avoir débuté sa carrière chez Axa en tant que chef de projet en 1991, il a gravi les échelons pour occuper plusieurs postes majeurs, dont ceux de directeur général adjoint et directeur financier d'Axa Europe centrale et orientale de 2012 à 2016, ou encore de directeur stratégie, contrôle de gestion & achats d'Axa France de 2011 à 2012.Il succède donc à, qui a rejoint le groupe en 2015 en tant que directeur des opérations, avant d’étendre son périmètre de responsabilités pour devenir directeur Général en charge de l’assurance, des opérations, des finances et des produits du groupe. Pascal Baumgarten assumera immédiatement le nouveau rôle de CEO Europe du Nord et de l'Est, Asie et Afrique du Sud avec pour mission de renforcer et étendre les activités du groupe dans ces domaines, prioritaires pour sa croissance. Les CEO respectifs de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, de la Pologne, de l'Europe du Sud et de l'Est, de l'Asie et de l'Afrique du Sud seront sous sa responsabilité. Il remplacera, qui part poursuivre d’autres opportunités de carrière hors du groupe.Jean-Yves Le Berre et Pascal Baumgarten reporteront directement à, président directeur général du groupe, qui commente ainsi ces mouvements d’importance dans son top management : « Jean-Yves sera un précieux atout pour notre équipe de direction, apportant avec lui une expérience de direction internationale de qualité. Après avoir contribué de manière significative au succès de notre plan stratégique, Pascal va maintenant se concentrer sur le développement de nos activités à travers le monde et est responsable non seulement des marchés stratégiques pour notre croissance, comme l'Asie, mais aussi des marchés historiques comme la Belgique et l'Afrique du Sud. Au nom d'Europ Assistance, je tiens à remercier Pierre Brigadeau pour ses trois années au sein du Groupe et à titre personnel, pour son soutien tout au long de cette période. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir ».