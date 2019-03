La marque Jeep a désormais l’opportunité de bénéficier de l’exploitation du lieu d’exception du Motor village, sur le rond-point des Champs-Elysées, à Paris, un levier idéal pour créer des animations autour de la marque et travailler sur son image. Après l’opus Aventure, l’exposition Sense a ouvert ses portes et les équipes de Jeep ne s’en privent pas et ont conçu un escape game, formule très en vogue actuellement.Le jeu plonge les participants dans une aventure célébrant la nature, ce qui est cohérent avec l’image liée aux grands espaces de la marque Jeep et aux capacités de franchissement de ses modèles. Sous l’appellation « Born to be wild », le jeu se décline au gré des différents étages du MotorVillage, et il s’agit de retrouver cinq totems d’animaux légendaires via différentes énigmes et puzzles. Très immersif, le jeu vous fera notamment croiser un indien, un surfeur, un explorateur, ou encore un acrobate urbain.« Born to be Wild » a été conçu en deux temps : la première étape est à réaliser au niveau -2 dans l’univers urbain afin d’y trouver l’animal totem de la ville. Celui qui résout l’énigme remporte un petit cadeau Jeep. La deuxième étape consiste à trouver tous les animaux-totems (sur tous les étages de l’exposition) lors d’un grand événement le dimanche 17 mars entre 12h et 19h (inscription gratuite en ligne ou via les réseaux sociaux).