Jérôme Daumont a été élu fin septembre 2020 président du groupement des concessionnaires Renault pour une durée de trois ans. Il remplace Dominique Didier (groupe Peyrot), qui occupait cette fonction depuis 2014. La passation sera effective et officielle le 17 novembre prochain, à l’occasion de la convention annuelle du groupement.



A LIRE. L'entretien de Jérôme Daumont réalisé en octobre 2019

Âgé de 44 ans, Jérôme Daumont a rejoint le groupe familial en 2004. Depuis 2014, il est président du directoire et directeur général d’Altaïr, qui distribue les marques Renault, Dacia , Nissan et Mitsubishi en Île-de-France. Classé en 32position de notre top 100, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 434 millions d’euros en 2019 et commercialisé 15 535 voitures neuves et 8 310 occasions. L'an passé,A LIRE. Les 10 plus gros distributeurs Renault-Dacia en France en 2019