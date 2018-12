Agé de 52 ans, Jérôme Floch est diplômé d’un Executive MBA de Toulouse Business School et de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon. Expert-comptable de formation, il a débuté sa carrière chez KPMG avant de rejoindre Général d’Optique au poste de directeur finance et gestion pour mettre en place et déployer tous les process financiers et organisationnels des 25 magasins alors en création.



Après 4 ans chez Arthur Andersen France où il a créé et développé l’activité Business Process Outsourcing, il rejoint en 2000 le Groupe Kering en qualité de directeur de contrôle de gestion groupe. Il intègre trois ans plus tard le groupe Le Duff, spécialiste de la restauration (Del Arte, Brioche Dorée…), pour lequel il occupe successivement les postes de secrétaire général puis directeur administration et gestion pour les activités européennes. En 2007, il rejoint le groupe Actéon dont il devient le directeur financier et informatique en charge du pilotage du LBO. Depuis 2015, il était chargé de structurer les fonctions support au sein du groupe Quinoa et de mettre en œuvre la transformation et l’intégration du groupe.



Pour Alexandre Parot, président directeur-général du groupe Parot : « L’expertise financière et l’expérience de Jérôme Floch dans l’univers des ETI en pleine transformation (création, retournement, croissance, LBO), combinée à sa fine connaissance des métiers du retail sont des atouts précieux pour notre groupe. Jérôme Floch aura pour principale mission de renforcer nos processus de pilotage et de gestion de la performance financière, alors que notre Groupe traverse une phase de forte croissance. »