L’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe JMJ Automobiles a notifié son intérêt de racheter les sociétés Choux automobiles, C.Automobiles, Epinal Auto et Rent 88. Opérateur historique dans les Vosges, le groupe dirigé par Johann Choux distribue les marques Peugeot (Epinal, St-Etienne les Remiremont), Citroën et DS (Epinal). En 2017, il représentait un volume d’environ 2 300 VN pour un chiffre d’affaires de 57M€. A noter que la concession Kia d’Epinal ne semble pas faire partie de l’opération.

Développement dans les Vosges

Le groupe JMJ Automobiles, dont le siège est basé à Besançon (25), devrait ainsi se renforcer avec les marques du groupe PSA et étendre son rayonnement géographique en posant un premier pied dans le département des Vosges. Il exploite à ce jour 11 concessions Citroën (et 3 agences), 3 DS Store, 6 affaires Peugeot (3 agences), 2 points de vente Opel, auxquelles viennent s’ajouter une concession Nissan et Volvo.

L’entité dirigée par Jacques et Jean-Marc Dubois a représenté un chiffre d’affaires de 280M€ en 2018 et commercialisé 7 608 VN et 8 523 VO.