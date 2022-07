João Miguel Leandro vient d’être nommé directeur général de RCI Bank and Services et entre également au comité de direction du groupe Renault, suite au départ à la retraite de l’ancien patron, Bruno Kintzinger.

« Je tiens à remercier Bruno Kintzinger pour l’ensemble de sa carrière au sein de Renault et particulièrement chez RCI Bank and Services. Il a contribué de manière significative à la performance du groupe tout au long de sa carrière, et notamment depuis avril 2018 à la tête de RCI Bank and Services », a souligné Clotilde Delbos, président de la banque captive du constructeur au losange. Et d’ajouter : « l’expertise de João Miguel Leandro dans les domaines financier et bancaire en France et à l’étranger, alliée à sa connaissance des métiers, des offres et des services du financement automobile sont de véritables atouts pour renforcer la contribution de RCI Bank and Services au développement des marques de l’Alliance ».

João Miguel Leandro est né au Portugal en 1972 et a débuté sa carrière professionnel en 1995 en tant qu’analyste marketing et responsable d’un département de recherche actions dans une banque ensuite. Dès 2000, il part aux Etats-Unis et intègre Bain & Company, un cabinet de conseils en stratégie. Trois ans plus tard, il se spécialise dans le financement automobile en tant que directeur général chez Banco Mais pour la Hongrie, puis lance l’activité en Slovaquie en 2005. João Miguel Leandro rejoint le groupe Crédit Agricole Consumer Finance en 2010, en tant que directeur général de Banco Credibom pour entrer ensuite au comité exécutif du groupe. Et en 2017, João Miguel Leandro devient DG adjoint de CA CF et responsable des business lines crédit, juridique et secrétariat au niveau groupe.