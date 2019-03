En février 2019,, enregistrant une progression de 4,7% par rapport au même mois de l’an passé. A l’exception de l’Espagne (-3,8%), les principaux marchés ont contribué à cette croissance, à commencer par l’Allemagne (+15,2%) et la France (+7,1%). Sur deux mois, les immatriculations affichent une progression de 5,6%, à 394 711 véhicules.a conclu le mois de février 2019 sur une hausse de 4,4%, à 155 388 unités. L’Allemagne (+12%) a été le principal moteur de cette progression, épaulé par la France (+6,4%), l’Italie (+6,1%) et dans une moindre mesure par le Royaume-Uni (+1,8%). Le marché espagnol a marqué le pas (-3%). Au cumul, la croissance s’élève à +5,3%, avec 323 918 immatriculations. Les cinq principaux marchés européens affichent des variations positives, les plus fortes étant à mettre à l’actif de l’Allemagne (+12,6%) et la France (+7,7%).La progression a été encore plus sensible: +6,4%, à 29 741 unités. Le marché allemand a été particulièrement dynamique (+25,9%). La France y est allée de sa hausse de 10,1% et la Pologne, troisième marché en Europe sur ce mois, de 6,8%. Sur deux mois, il s’est immatriculé 64 418 camions en Europe, soit une progression de 7,2%. La croissance est surtout notable en Allemagne (+24,6%) et au Royaume-Uni (+16,8%). Le marché français grimpe de 5,7%. Parmi les grands marchés européens, seule l’Italie décroche (-11,4%).a lui enregistré une hausse de 5,2% en février 2019, à 24 332 unités. Toutefois, les tendances sont très disparates. Si l’Allemagne et la France ont signé respectivement des bonds de 22,4% et 13,3%, l’Italie (-14%), l’Espagne (-10,2%) ou encore les Pays-Bas (-13,6%) ont fortement chuté. Sur deux mois, il s’est immatriculé 53 383 camions de plus de 16t en Europe, soit une progression de 6,8%, soutenue par l’Allemagne (+24,8%), le Royaume-Uni (+20,9%) et la France (+7,9%). Les immatriculations accusent en revanche une chute de 12,2% en Italie.