Gianluca de Ficchy, président de Nissan Europe a rappelé jeudi 28 mars 2019 que la vision de Nissan allait au-delà de la voiture (« beyond the car »). Cette vision se traduit par de nouvelles fonctions du véhicule, surtout quand il est électrique et connecté, car « les clients demandent toujours plus de fonctionnalités dans le véhicule et hors du véhicule ». Avant Berlin, Tokyo et Shanghai, le lancement en Ile-de-France d’un site « phygital », où le parcours client se suit sur des écrans, interroge sur la place à venir du concessionnaire dans cette nouvelle approche. D’autant que les résultats 2018 de Nissan n’ont pas été bons en valeur absolue. Jordi Vila, VP Sales de Nissan Europe, expose son appréhension du digital, du rôle des réseaux et du plan produit à venir.-A lire aussi Avec le Nissan City Hub, le parcours client est 100 % digital C’est pour moi l’étape logique qui accompagne le développement de la vision « Nissan Intelligent Mobility ». Le paradigme dans l’automobile est en train de changer : on parle de nouvelles motorisations, de zéro émission… Dans le même temps, la société se digitalise et ses mœurs changent. Nous avons par ailleurs pris conscience que le modèle de distribution automobile n’a pas évolué depuis très longtemps ; pour ainsi dire, peut-être jamais. Nous avons jugé que c’était le bon moment pour accompagner la révolution technologique sur les moteurs et élaborer une approche différente avec le client. Le Nissan City Hub est le parfait exemple de notre volonté d’établir une relation nouvelle avec la clientèle, tout en affirmant plus clairement nos valeurs de marque, nos visions de la mobilité et du rapport entre l’automobile et la société.Il nous fallait d’abord choisir une région avec un fort bassin de population, de culture moderne et bien avancée en termes de digitalisation. Paris réunit ces critères, d’autant plus que la proximité de nos sièges européen et français facilite les échanges entre les équipes, de même qu’avec celles du groupe Altaïr, investisseur et relais opérationnel du Nissan City Hub. Les démarches s’en sont trouvées plus fluides.Je dirais plutôt « glocal », dans la mesure où elle s’inscrit dans une stratégie globale avec des acteurs locaux. Mais Paris est une ville importante au niveau mondial, le rayonnement sera international.Nous avons réfléchi à beaucoup de concepts, notamment sur la création de sites spécifiques à l’après-vente. Il y a dans nos cartons des idées qui se rapprochent de formats plus classiques, tels les « brand stores » ou « flagship ». L’intérêt du Nissan City Hub est de tout réunir les expériences online et offline en un seul et même lieu. Nous donnons le choix au client d’interagir avec nous physiquement sur le site, ou bien a posteriori de se donner du temps via les canaux digitaux, que ce soit depuis chez lui ou de son travail. Ce contexte pose un rapport véritablement différent. Je dirais qu’ainsi, nous établissons plutôt une relation de long terme. Evidemment, la finalité est d’avoir une relation commerciale, mais à court terme, l’essentiel est de transmettre nos atouts produits, technologiques, de notre vision d’aujourd’hui et de demain. Les ambassadeurs de marque que vous avez vus dans le Nissan City Hub sont des passionnés, qui d’ailleurs ne sont pas intéressés sur les ventes, ils sont là pour expliquer ces valeurs au visiteur, dans le temps voulu par celui-ci.Vous évoquiez le « bon moment »…Cela suppose déjà de définir ce que serait une vente totalement en ligne. Nous ne prenons en compte que les modèles où le concessionnaire à une place. Le premier Nissan City Hub est le fruit du partenariat avec les frères Daumont (groupe Altaïr). Même avec un processus de vente 100% en ligne, il y aura toujours une livraison de véhicule, il faut assurer le service ensuite. Il s’agirait plus de redéfinir les rôles et les responsabilités. Bien que le monde se digitalise rapidement, nous pensons que le client souhaite également un contact personnalisé, de proximité. Je prends souvent l’exemple de la réalité virtuelle qui permet de ne pas se déplacer pour découvrir de nouveaux paysages et pourtant, les gens voyagent plus que jamais. Si le parcours client est effectivement digital dans le Nissan City Hub, un essai de véhicule ne sera réalisé que physiquement. C’est une demande à laquelle il faut absolument répondre.Nous ne sommes pas du tout mécontents de notre activité, dans le sens où nous nous améliorons la qualité de la vente. Mis à part des épisodes comme le passage en France aux nouvelles normes Euro 6, nous diminuons au niveau européen les immatriculations tactiques et nous misons fortement sur les ventes à particulier et à flotte. C’est la base : nous surveillons la qualité de la vente, les valeurs résiduelles et tout ce qui peut amener un business de long terme. Nous intégrons de plus en plus l’activité après-vente, pour tendre vers un modèle soutenable à 360°. La part de marché n’est pas une fin en soi, elle doit être la conséquence de choses bien faites.Malgré les contraintes réglementaires sur les moteurs, nous sommes toujours leader européen sur les crossovers, un segment majeur du marché. Qu’une marque japonaise soit première dans un créneau grand public, il faut le souligner. Nous sommes présents sur le segment B, sur les VUL et, last but not least, nous sommes toujours leaders sur l’électrique avec la Leaf. Elle a d’ailleurs été le véhicule le plus vendu l’année dernière en Norvège, tous segments confondus. Notre force dans les crossovers, l’Intelligent Mobility et l’électrique continueront à faire effet de levier. Nissan n’a pas vocation à être la marque leader en Europe mais d’y avoir une présence solide à long terme.D’ici 2021-2022, e-Power sera disponible en Europe, mais notre priorité est d’atteindre 42% du mix de vente en motorisations autres que purement thermique (contre 26% pour les prévisions de l’ensemble du marché, ndlr). Pour moi, le plus important est la stratégie d’électrification de notre gamme. Au final, le client fera le marché, mais au regard de l’évolution de l’opinion publique et des choix politiques en Europe, nous allons clairement dans cette direction. Il faut retenir que notre offre intègrera des véhicules 100% électriques (BEV), l’hybride façon e-Power (qui est plébiscité au Japon) et le mild hybrid, mais aussi les hybrides rechargeables (PHEV). Avec cette large palette de moteurs, nous serons en mesure de proposer au client plusieurs solutions et selon ses besoins, la plus adaptée.