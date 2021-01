En ce mois de juin 2020, les journées portes ouvertes (JPO) dans le secteur de l’automobile ont-elles un caractère exceptionnel ? Non. Elles marquent la reprise générale des ventes de voitures, boostées par des aides gouvernementales étoffées. Mais ces JPO se dupliquent en de nouveaux formats. Pour certains professionnels, et pas seulement dans l’automobile, la crise sanitaire liée au Covid-19 a en effet été propice au développement de projets et le digital semble la meilleure réponse pour revaloriser ces formats traditionnels, répétitifs, et surtout les remettre au goût du jour. Voici quelques exemples (liste non exhaustive).

Les « Digital Days » du groupe Faurie

Le 4 juin 2020, Sophie Sanchez, directrice marketing, digital et CRM pour le groupe Faurie, publiait sur son compte LinkedIn le message suivant : « Tic-tac, tic-tac ! Inscrivez-vous en avant-première pour découvrir les Digital Days du 12 au 14 juin dans les concessions Volkswagen, Audi et Seat du groupe Faurie ! 100 % en ligne, 100 % prêts à partir, conditions 100 % super attractives ! »

Le distributeur, qui organise régulièrement des ventes privées, a décidé de créer un événement sur le Web, avec un site spécial (faurie-event.fr), auquel les visiteurs ne pourront accéder que par invitation, comme le stipule le post de la dirigeante. Les 12, 13 et 14 juin, il s’agira alors de visiter la concession virtuellement, de découvrir des modèles et de prendre rendez-vous, par téléphone ou en visioconférence, avec un vendeur qui sera sur place. Certains clients du groupe ont même pu accéder à des ventes en avant-première. Environ 250 véhicules neufs et d’occasion sont concernés par l’opération.

Les journées portes ouvertes digitales du groupe Hamecher

Sur le site Internet du groupe Hamecher, il est également possible de s’inscrire, le jeudi 11 juin 2020, en amont d’un événement : «Inscrivez-vous à l’avant-première de nos journées portes ouvertes digitales et soyez les premiers à découvrir les nouveaux Mercedes GLA et GLB 7 places ! » Le compte LinkedIn Hamecher Mercedes-Benz promettait des surprises tout début juin dans un message. En plus des visites virtuelles des showrooms du groupe, à 360 degrés pour les deux nouveaux modèles, ou encore des rendez-vous en visio, le distributeur frappe fort : un live Facebook le jeudi 11 juin à 19h30. Une soirée organisée par les équipes du groupe Hamecher, à laquelle participera la pilote Marine Pidoux, et qui lancera les festivités de ces JPO un peu différentes.

« Dans ce contexte de crise et de déconfinement que nous ne maîtrisions pas, nous avons voulu miser sur la fusion des deux formats, physique et digital, pour que notre événement soit l’expression parfaite du “phygital” », souligne Lionel Galichet, PDG et fondateur de Yakabiz (solutions numériques et de conseils), mais aussi prestataire pour Mercedes Hamecher en marketing et communication.

« Concernant la formule digitalisée des journées portes ouvertes, nous sommes passés de l’expérimentation à une vraie tendance, ajoute-t-il. Certes, l’essai restera primordial, car il est difficile de le virtualiser, mais certains processus, comme les rendez-vous virtuels, vont se poursuivre et ce, même après la crise. » Selon Lionel Galichet, ces formats Web ont des avantages. Ils sont moins contraignants en termes d’organisation en comparaison d’événements physiques, beaucoup moins coûteux et mieux ciblés, attirant davantage les « vrais clients potentiels » : « Dans les événements physiques, tout le monde fait le show, alors que le Web permet de se concentrer sur l’essentiel, les voitures. » Le jeune entrepreneur espère attirer au moins 300 personnes avec le direct sur le réseau social et générer au minimum une cinquantaine de ventes pendant ces JPO uniquement à travers le numérique.

Les « booster stock » de Peugeot

Les marques automobiles ne sont évidemment pas en reste. Renault et Peugeot proposent également une alternative aux traditionnelles journées portes ouvertes. La marque au lion a débuté ses rendez-vous privés le mercredi 10 juin et, dans un document interne, il était indiqué aux concessionnaires ceci :

« Afin d’accélérer la prise de commandes sur stock, nous mettons en place un dispositif de “booster stock” complémentaire de 500 € TTC pour la 108 à 800 € TTC pour les 308-3008-5008 sur les commandes hors LOA prises dès demain samedi 6 juin. […] Le réseau apporteurs d’affaires est lui aussi animé avec une prime constructeur de 150 € HT pour toute commande à particulier de juin livrée sur le mois. »

Il est aussi question, par exemple, d’un « booster » de 1 000 € sur une Peugeot 508 ou de 2 000 € sur un Peugeot 3008 GT Hy 300, pour des commandes conclues avant le 22 juin 2020. La plateforme d’inscription est ouverte depuis le 2 juin, l’objectif collectif étant fixé à 40 000 rendez-vous durant les onze jours de l’opération pour les mille points de vente participants.

Le « Mois très privé » de Renault

Sur son site Internet, Renault organise « Le Mois très privé », qui met en avant le coup de pouce gouvernemental, soit « jusqu'à 7 000 € d'aide à la reprise sur un véhicule + jusqu’à 5000 € de prime à la conversion, selon les modèles éligibles ». Dès que l’on clique sur la page d'accueil, une fenêtre s’ouvre pour que le visiteur complète des informations afin de recevoir par e-mail une offre « Le Mois très privé ». Le constructeur promet en slogan « des opportunités qu’il faut savoir saisir ! ».

Il existe évidemment de nombreuses autres initiatives, comme les Liberty Days, des ventes privées digitales et physiques initiées par By my Car. Le phénomène ne va pas s’arrêter.