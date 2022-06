L'argus. Midas était de retour à Franchise Expo (19-22 mars 2022) six mois seulement après l’édition 2021. Votre discours a-t-il évolué ?

Julien Gourand. Nous avons avancé entre temps sur un certain nombre de projets qui nous permettent de compléter notre offre. Nous venons ainsi d’ouvrir en février, au cœur de Lille, notre premier magasin Midas City. Il s’agit d’un site historique que nous avons remodelé, en agrandissant notamment l’accueil et le show-room dans lequel nous proposons une gamme de vélos électriques, avec la marque Wayscral du groupe Mobivia (maison-mère de Midas), et des accessoires périphériques autour du deux-roues. Nous avons également ajouté un atelier pour la réparation des vélos et des trottinettes. Nous démarrons pour l’instant sur de la vente de vélos électriques et envisageons ensuite de proposer la conversion et l’installation de batteries sur des vélos classiques ainsi que de la location. Notre cœur de métier reste l’entretien et la réparation automobile mais ce type de projet lié à la mobilité urbaine constitue un vrai relais de croissance pour notre réseau. L’autre sujet important pour nous en 2022 concerne les véhicules électrifiés et hybrides (VE-VH) ainsi que l’électronique embarquée, avec une politique de formation très forte pour emmener notre réseau sur ce type de technologies.



Quelles sont les prochaines étapes de déploiement de cette vitrine en France ?



Une dizaine de franchisés ont déjà manifesté leur intérêt d’ouvrir des Midas City. Un tiers de nos centres en France sont implantés dans des centres-villes, c’est l’une des spécificités de Midas. À terme, ces sites urbains ont vocation à devenir des Midas City. S’appuyer sur une cinquantaine de magasins à horizon 2025 serait déjà une première étape intéressante. Ce développement reposera principalement sur de la transformation de sites existants mais en parallèle nous continuons d’ouvrir des centres en France. Aussi pouvons-nous envisager d’ouvrir des magasins urbains dans les villes qui offrent un potentiel certain pour ce type de mobilité.



L’enseigne a annoncé son ambition d’avoir 100 % des centres en 2023 formés à l’entretien des VE-VH. Où en êtes-vous aujourd’hui ?



Nous sommes actuellement à 60 % du réseau certifié B2VL (le niveau 2 d’habilitation électrique) et notre objectif est de monter à 75 % en fin d’année. Nous venons de lancer un plan de formation qui va s’étaler dans les prochaines années. Celle-ci est prise en charge par la tête de réseau et le franchisé investit dans le matériel qui permet de sécuriser et de consigner le véhicule électrique, soit un pack d’une valeur de 400 € actuellement. Nous investissons fortement pour le recrutement de formateurs ainsi que dans notre plate-forme d’appel, développée il y a plus d’un an, qui permet de mettre en relation nos partenaires franchisés à des ingénieurs automobiles du groupe Mobivia.



Que représentent les opérations réalisées sur les VE-VH au sein de votre réseau ?



Les interventions réalisées sur les véhicules électrifiés et hybrides pèsent actuellement 2 % du chiffre d’affaires d’un centre Midas.

« Nous dialoguons avec des dirigeants de concessions automobiles »



La crise sanitaire a-t-elle entraîné des changements dans le développement de votre réseau de garages ?



Nous avons un peu moins de contacts mais ces derniers sont plus qualifiés. Depuis quelques mois, nous observons surtout un spectre beaucoup plus large du profil des candidats. En plus d’acteurs déjà issus du milieu des centres-autos, nous dialoguons avec des professionnels qui viennent d’autres secteurs et qui souhaitent devenir leur propre patron, ainsi qu’avec des dirigeants de concessions automobiles, des garages indépendants et des investisseurs. Les distributeurs et les garages sont des cibles que nous avons peu adressé ces dernières années et qui manifestent un intérêt grandissant dans une perspective de diversification au sein de leur zone de chalandise et dans un contexte de mutations chez les constructeurs. Par ailleurs, nous souhaitons aussi accompagner nos partenaires du réseau, soit en les faisant basculer d’un à deux centres, ce qui constitue la transition la plus difficile, soit en faisant grossir ceux qui ont déjà deux ou trois sites. Nous avons environ 15 % du réseau qui repose sur des entreprises multisite (deux et plus).



Avez-vous signé des accords avec des distributeurs ?



Nous menons actuellement des discussions qui sont encore confidentielles. Nous avons déjà noué des partenariats avec ce type d’acteur au sein du réseau Midas, par exemple les groupes Lafontaine (Suzuki) et Les Garages François (Peugeot, Citroën, DS, Volvo).

« Nous visons le point mort au bout de la troisième année »



Quel est le profil type d’un centre Midas ?



Un site d’une superficie de 300 m2 représente un investissement de 250 000 €. Le chiffre d’affaires se situe autour de 650 000 € pour un partenaire qui s’appuie sur 5 ou 6 collaborateurs. Nous sommes sur un excédent brut d’exploitation (EBE) de 5 % à terme et nous visons le point mort au bout de la troisième année. Si on met de côté l’exercice 2020, le chiffre d’affaires, à surface égale, est en progression constante depuis plusieurs années. Nous sommes capables de générer de la croissance grâce à notre politique commerciale dynamique et notre stratégie de marketing directe, qui permet de générer de la revisite et de la fidélité. C’est l’un des points forts de l’enseigne.



Les spécialistes de la réparation s’intéressent beaucoup à la vente de VO, à l’image de Norauto, mais peinent à trouver le modèle idoine. Est-ce un business qui vous intéresse ?



Nous travaillons depuis 3 ans avec un acteur régional (le groupe François à Albert, dans la Somme) qui développe l’activité occasion sous la marque 1,2,3 partez, spécialisée dans les voitures à moins de 8 000 €. Cela correspond au profil du client Midas qui roule avec un véhicule âgé de 8-9 ans affichant autour de 80 000 km. Cette enseigne physique, qui est jumelée avec un centre Midas, constitue un laboratoire qui nous permet de bien appréhender l’activité occasion. Les résultats sont très satisfaisants et nous poursuivons l’expérimentation afin de pouvoir déployer cette activité par la suite.



Quels sont les projets et solutions sur lesquels vous travaillez ?



Le centre Midas de Villeneuve-d’Ascq propose depuis l’an passé le système de boîte à clés, permettant à certains clients de déposer leurs voitures sur un parking sans passer par l’accueil de l’atelier pour des opérations d’entretien. Nous allons proposer ce service à nos franchisés qui manifestent leur intérêt à la rentrée de septembre 2022. Pour nos très bons clients, fidèles, nous proposons un service jockey. Nous l’avions décliné en prestation payante il y a 3 ans mais cela ne générait que peu de retour. Le service Midas Connect nous a permis d’apprendre énormément sur la technologie des véhicules mais nous n’avons pas trouvé le modèle économique permettant de le valoriser pour nos clients. Enfin, le groupe Mobivia a développé des ateliers mobiles mais le retour sur investissement n’était pas à la hauteur des attentes. Proposer des activités qui ne sont pas rentables à nos partenaires est un non-sens.

