Dans le cadre de son plan Renaulution, le groupe Renault a créé Mobilize pour se positionner clairement en leader de la mobilité, via plusieurs strates d'actions, de rachat d’entreprises et ou de partenariats. Dans ce méli-mélo ambitieux, le constructeur a fait confiance à la technologie et au rayonnement international de la start-up Karhoo, jusqu’à la financer. Si elle reste dans son giron, elle entend aussi mener son propre combat.

Karhoo, l'offre mobilité en marque blanche

Depuis sa création en 2017, l’entreprise fondée par Boris Pilichowski et Nicolas Andine développe sa plateforme technologique, dont l’objectif est de connecter via un agrégateur de solutions des acteurs du voyage et du transport ainsi que les flottes locales de taxis et de VTC dans le monde. Il s’agit donc d’une place de marché offrant une connexion digitale entièrement consacrée à la mobilité B2B et n’importe quel organisme peut intégrer un service de réservation et de commande de taxi / VTC dans son environnement numérique tout en gardant sa marque propre et ses utilisateurs sur sa plateforme. « Les flottes nationales et locales peuvent ainsi être visibles auprès de clients qu’elles ne toucheraient pas autrement. Et elles reçoivent l’intégralité du prix de la course attendu, le coût de la mise en relation via Karhoo étant financé par le client », souligne-t-on dans un communiqué.



Karhoo assure aujourd'hui être présente dans 1 500 villes réparties dans 125 pays, dont 130 métropoles en France à travers 200 flottes partenaires, et revendique avoir conquis 3 000 flottes qui lui font confiance, cumulant 2 millions de véhicules. Présente principalement en Europe et via quelques aéroports en Chine, la société s’est implantée aux États-Unis il y a quatre mois. Sur le marché français, des gros acteurs comme Booking.com ou encore la SNCF font partie de son portefeuille de clients, et proposent ainsi à leurs clients une offre de mobilité du premier et du dernier kilomètre. Pour les deux fondateurs, l’ambition est de faire de Karhoo le premier acteur de la distribution B2B de la mobilité au cours des prochaines années. Pour cela, ils se concentreront sur la connexion des marques partenaires pour créer la demande, la connexion des flottes partenaires pour avoir l’offre satisfaisant la demande et la création de produits qui simplifient et optimisent les transactions entre partenaires de la place de marché numérique.