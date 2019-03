Livraisons depuis l'Allemagne

En novembre dernier, pendant que Parts Holding Europe finalisait le rachat d’Oscaro, acteur historique du marché de la pièce de rechange sur Internet, le groupe allemand Kfzteile24 préparait son entrée sur le marché hexagonal. Celui qui se présente comme le « leader de la vente de pièces automobiles en Allemagne depuis près de 20 ans » a décidé de conquérir d'autres pays en Europe, via sa marque Carpardoo., l’opérateur a donc lancé discrètement la vitrine www.carpardoo.fr en fin d’année dernière, à destination des « automobilistes souhaitant réparer leurs véhicules eux-mêmes, aux mécaniciens amateurs et aux garages indépendants hors enseigne ».Le site annonce un million de références « sélectionnées auprès des plus grands équipementiers du marché, à des tarifs compétitifs et d'un excellent rapport qualité/prix ». Carpardoo se distingue notamment par une disponibilité de pièces et d’accessoires plus étoffée que la concurrence pour les véhicules de marques allemandes. « Avec plus de 10000 commandes par jour en Allemagne, Kfzteile24 est en mesure de négocier des tarifs attractifs sur les plus grandes marques », annonce-t-il. Des tarifs préférentiels que le site Carpardoo valorise via l’accroche « prix canon », déclinée sur chaque catégorie de produits.« Le marché français de la vente en ligne de pièces automobiles est plutôt récent et les acteurs relativement peu nombreux, du fait de la complexité du modèle économique et de la logistique à mettre en place pour pouvoir proposer un catalogue de pièces suffisamment significatif. On ne peut pas commencer ''petit'', expose Romain Bridon, responsable du développement de Carpardoo en France. Nous sommes convaincus que nous pourrons satisfaire nos clients également en dehors des frontières de notre berceau historique. »Carpardoo annonce d, située dans la région de Brandebourg, près de Berlin. Les frais de livraison sont fixés à 5,95€ (sauf articles volumineux) et offerts à partir de 100 €.Le groupe Kftzeile24 compte près de