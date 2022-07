« Nous avons lancé toute une série de produits, nouveaux et restylés, lesquels nous ont permis d’établir un nouveau record en 2019, témoignant du bien-fondé de nos stratégies de développement commercial et produit. Nous proposons un choix de modèles plus large que tout autre constructeur et ce, sur un plus grand nombre de segments, aidés en cela par le lancement des modèles de la nouvelle famille Ceed et de toute une série de modèles hybrides, électriques et hautes performances. Notre portefeuille s’étoffera davantage au cours du deuxième semestre de l’année avec l’arrivée de notre nouveau crossover compact Kia XCeed et de nouveaux modèles hybrides rechargeables », a prévenu Emilio Herrera, COO de Kia Motors Europe lors de la présentation des résultats pour le premier semestre 2019 de la marque coréenne du groupe Hyundai. En effet, les ventes de celle-ci ont progressé de 1,6% de janvier à juin en Europe, portant le volume à 268 305 immatriculations. Sa part de marché est également passée de 3% à 3,2%.



>> Lire aussi Kia améliore ses ventes et sa part de marché au premier trimestre 2019



Si Kia a encore constaté le succès de la famille Ceed et notamment la forte contribution de la nouvelle ProCeed à ce nouveau record avec 9 589 unités vendues, le constructeur a également remarqué une hausse de la demande en faveur des modèles hybrides et électriques : sur les six premiers mois, les ventes de Niro ont bondi de 40,1% pour atteindre 31 133 véhicules. Dans la région européenne, les modèles Kia électrifiés ont signé la même tendance, passant de 27 671 à 38 173 unités (+38 %).