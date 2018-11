Le palmarès complet

A l’occasion de la soirée des Grands prix de la distribution, qui s’est déroulée le 15 novembre 2018, nos confrères du Journal de l’Automobile ont mis à l’honneur les distributeurs automobiles en décernant sept trophées et un prix spécial.Le prix de la Concession de l'Année, créé en 2002, est revenu à la concession Laganier Automobiles, distributeur Kia à Alès (30). Dirigée par Stéphan Laganier, l’entreprise familiale a distribué successivement les marques Volvo, Daewoo, Chevrolet et Kia, avec qui elle a pris son envol. En 2017, l’affaire a affichéen commercialisant 295 VN et 213 VO à particulier. Sa part de marché sur sa zone de chalandise atteignait 4,73%. Avec un indice de satisfaction vente de 98,28%, la concession pulvérise la moyenne France du réseau Kia (81,96%).Le trophée du Groupe de l’année a été décerné à RCM, dirigé par Ronan Chabot. L’élargissement de son périmètre géographique sur différentes plaques régionales (nord, Normandie, Alsace, etc.), son renforcement avec les marques Toyota et Mercedes en France ou encore la diversification dans le PL sont autant de critères qui ont été retenus par la rédaction du Journal de l’Auto.A ces deux prix historiques, six autres récompenses sont venues s’ajouter lors de ces Grands prix de la distribution.Concession de l'Année :Groupe de l'Année :Distributeur de l'Année :(Ce prix récompense un professionnel qui valorise son entreprise, par son leadership, son engagement local et/ou national, mais aussi le choix d’une stratégie capitale dans la croissance de son groupe)Saga familiale :Innovation sociale :(Ce trophée salue l’engagement d’un professionnel pour ses équipes, son style managérial, sa politique de ressources humaines)Innovation digitale :Groupe européen de l'Année :Prix spécial de la rédaction :