7 600 Ceed en 2019

Au 30 novembre 2018, Kia Motors France avait déjà établi un nouveau record annuel , datant de 2017, en immatriculant 39 261 véhicules neufs. Selon les données délivrées par les AAA, la marque coréenne totalisait, affichant une croissance de 14,3% et une part de marché de 2%. Pour la première fois de son histoire, Kia a donc dépassé le seuil symbolique des 40 000 unités. Un succès porté ces derniers mois par ses modèles Picanto (son best-seller en novembre), Niro et Stonic. Les ventes de modèles à motorisations « écoresponsables » (gamme Eco Dynamics) représentent. Depuis la rentrée septembre, la marque propose un moteur à hybridation légère sur le Sportage. Ce dernier, qui vient d’être restylé, se rapproche du record historique réalisé en 2017 (10 688 immatriculations).Autre motif de satisfaction, Kia fait son entrée en 2018 dans, « juste derrière Fiat mais devant des marques établies telles que Nissan, Audi, Mercedes ou encore BMW, se félicite la marque. Sans délaisser pour autant les ventes à professionnel, qui représentent une marge de progression indéniable en France, Kia place les particuliers au cœur de sa stratégie de ventes afin d’assurer à son réseau une pérennité commerciale et une profitabilité durable ».Kia se projette déjà sur l’exercice 2019 et table sur, soit la perspective d’une nouvelle croissance significative. La marque misera notamment sur sa nouvelle Ceedlancée en septembre 2018, dont l’offre s’articule désormais autour(5-places, SW suivies du break de chasse Proceed, en janvier, et d’une version crossover, en septembre). L’an prochain, Kia entend commercialiser1) Kia Sportage (SUV segment C, 10 368 immatriculations)2) Kia Picanto (mini-citadine segment A, 9 644 immatriculations)3) Kia Stonic (crossover segment B, 5 853 immatriculations)4) Kia Rio (citadine polyvalente segment B, 5 274 immatriculations)5) Kia Niro (crossover Hybride et Hybride Rechargeable segment C4 041 immatriculations)6) Kia Ceed (berline compacte segment C, 3 761 immatriculations),7) Kia Soul (crossover urbain, incl. modèle électrique, segment B,786 immatriculations)8) Kia Carens (monospace segment C, 474 immatriculations)9) Kia Venga (minispace segment B, 296 immatriculations)10) Kia Optima (berline routière, incl. hybrides rechargeables 4 portes et SW, segment D,183 immatriculations).11) Kia Sorento (SUV Premium segment D, 130 immatriculations)12) Kia Stinger (Berline Coupé GT, 125 immatriculations)