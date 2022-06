Kia attire désormais une clientèle premium

Un panier moyen supérieur à 50 000 euros

« On ne s’attendait pas à de tels volumes »

« La recharge rapide , l’atout majeur de l’EV6 »

Le Kia EV6 a démarré sa carrière sur les chapeaux de roues. Lauréat de nombreux prix, dont un Trophée de L’argus dans la catégorie SUV familial et – surtout – le prestigieux titre de Voiture de l’année 2022, le SUV électrique est déjà victime de son succès. Nommé directeur des ventes de Kia France fin décembre, pour remplacer Guillaume de Boudemange parti diriger la marque Jeep, Gaël du Bois de Beauchesne reconnaît que le début de carrière de l’EV6 est « bien supérieur » aux prévisions. Alors que l’objectif annuel de ventes était initialement fixé à 3 000 unités pour 2022, le directeur des ventes affirme ainsi que Kia France a engrangé environ 5 000 commandes lors des 6 premiers mois de carrière du SUV, soit entre début octobre et fin mars. « Nous avons un tel niveau de commandes, que nous avons déjà consommé le quota qui nous était attribué », ajoute-t-il avant d’avouer qu’il ne « s’attendait pas à des volumes pareils ».Résultat,et, « si le rythme actuel de commandes continue, on se dirige vers un allongement des délais ». En effet, l’EV6 cartonne dans de nombreux pays européens, pas seulement en France. À titre d’exemple, l’équipe anglaise de Kia avait demandé un quota de 4 000 unités pour 2022 et a déjà enregistré plus de 8 000 commandes. Mais, contrairement à d’autres constructeurs, la pénurie de composants électroniques n’est pas en cause, c’est plutôt lié aux « capacités de fabrication contraintes », selon Gaël du Bois de Beauchesne. Il indique d’ailleurs que la maison-mère vise l’ouverture d’une 2ligne de production dans l’usine coréenne de Hwasung « en fin d’année ».À LIRE. Essai Kia EV6 : notre test vérité sur son autonomie Le directeur des ventes explique le succès de l’EV6 par son design qui ne passe pas inaperçu, mais aussi par l’architecture électrique 800 V de la plate-forme e-GMP, commune avec celle du Hyundai Ioniq 5 . Cette dernière permet au Kia EV6 d’offrir une autonomie supérieure à 500 km, ainsi qu’un temps de recharge rapide, digne des Porsche Taycan et Audi e-Tron GT. Ainsi, « cela permet d’envisager l’électrique pour le seul véhicule du foyer, alors que c’était plutôt un véhicule d’appoint jusqu’à maintenant ».En outre, « cela fait venir une clientèle premium » que les concessionnaires « ne voyaient pas jusqu’à maintenant », ce qui permet d’afficher « un taux de conquête très élevé ».À LIRE. Le groupe Hyundai-Kia investit massivement dans l'électrique Sur la même longueur d’onde, Nicolas Le Heude, directeur de plaque Kia du groupe Saint-Clair, distributeur de la marque en Normandie, estime que la recharge rapide constitue un « atout indéniable par rapport à ses concurrents directs ». C’est même « l’atout majeur de la voiture », qui permet de réaliser « énormément de conquête, majoritairement sur les trois premium allemands » que sont Audi, BMW et Mercedes.Le directeur de plaque explique être arrivé chez Kia en 2004 en tant que vendeur. « J’ai connu l’évolution de la marque, dit-il, mais je n’aurais jamais pensé connaître un changement aussi radical dans ma carrière ! »Il faut dire que le Kia EV6 affiche un ticket d’entrée à 48 690 €, ou 477 € par mois en LOA après un 1er loyer de 5 300 €. La version 4x2 équipée d’un moteur électrique de 168 kW (229 ch) représente 82 % de la demande, contre 17 % pour la version 4x4 de 239 kW (325 ch) et 1 % pour la version GT (4x4 /585 ch). La finition d’entrée de gamme, baptisée Air Active, totalise 44 % des commandes, contre 25 % pour l’Air Design (à partir de 52 490 €) et 30 % pour la GT-Line (à partir de 56 490 €). Du côté des options, le Pack Safety représente un mix total de 30 % et la Pack Style est à 20 %. Ainsi, le panier moyen se situe, selon Kia France, aux environs de 53 000 € (contre 55 000 dans les concessions du groupe Saint-Clair), ce qui ne permet pas de prétendre au bonus maximal. Alors que les particuliers représentent quasiment 70 % de la clientèle, notons par ailleurs que le taux de financement par la captive de Kia atteint les 57 %. Avec de tels résultats, Gaël du Bois de Beauchesne assure que Kia conserve « de très bonnes relations avec le réseau », qui se compose de 200 points de vente. Il explique que le constructeur « a décidé de repartir non pas avec un contrat d’agent mais avec un contrat de concession de distribution comme précédemment », car il « considère le réseau comme un élément indispensable du développement ». Un discours qui n’apparaît pas forcément dans d’autres réseaux.Gaël du Bois de Beauchesne, directeur des ventes Kia FranceNon, c’est bien supérieur ! Nous avons engrangé environ 5 000 commandes en un semestre, sachant que notre objectif annuel était initialement fixé à 3 000 unités pour 2022.On travaillera sur les objectifs en milieu d’année, mais on les reverra à la hausse en 2023. Ce qui fait que nous sommes désormais sur des délais de livraison à début 2023. La voiture plaît avec son design, mais aussi ses caractéristiques techniques comme l’autonomie ou la vitesse de recharge équivalentes à ce que l’on retrouvait jusque-là dans l’univers du premium. Cela fait venir une clientèle que les concessionnaires ne voyaient pas jusqu’à maintenant. L’EV6 est vraiment l’expression de ce qu’est le nouveau Kia. Aujourd’hui, on n’envisagerait pas d’avoir notre ancien logo sur nos nouveaux véhicules.Nicolas Le Heudé, directeur de plaque Kia du groupe Saint-ClairL’EV6 a été très bien accueilli avec une affluence immédiate en concession dès sa sortie. Ce n’est pas courant pour un nouveau modèle ! Le design est le 1er critère d’achat d’une voiture et c’est lui qui a, me semble-t-il, fait déplacer les foules. La recharge rapide avec l’architecture 800 V constitue un autre atout indéniable, puisque les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 sont les seules à la proposer avec les Porsche Taycan et Audi e-tron GT. C’est l’atout majeur de la voiture.C’est nouveau pour la marque Kia sur le marché français. Les particuliers représentent 50 % de notre clientèle et nous faisons énormément de conquête, majoritairement sur les trois premium allemands. »