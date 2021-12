Alors que le groupe Hyundai a récemment démenti être en négociation avec Apple pour un projet commun de voitures électriques, sa filiale Kia a annoncé vouloir investir d’ici 2025 un total de 21,5 milliards d’euros (29 000 milliards de wons) dans son outil de production, mais aussi dans la mobilité du futur. Environ 65 % de cette somme sera consacrée à l’amélioration de la rentabilité de son activité automobile existante, le reste étant consacré à des investissements dans les technologies destinées aux mobilités du futur.

Le constructeur sud-coréen, qui a récemment dévoilé une nouvelle identité de marque et son plan stratégique pour les six années à venir, compte lancer 11 nouveaux modèles électrifiés d’ici 2026, dont 7 électriques, dans le but de vendre 1,6 million de véhicules plus respectueux de l’environnement à l’horizon 2030, mais aussi d’occuper 6,6 % du marché mondial des véhicules à batterie dès 2025. À partir de 2026, Kia ambitionne ainsi de vendre 500 000 voitures électrifiées par an dans le monde.





Un SUV électrique Kia dès 2021

Le premier modèle à inaugurer le nouveau logo sera un SUV portant le nom de code « CV », qui sera le premier à utiliser la nouvelle plateforme E-GMP et sera dévoilé au cours du premier trimestre. Il devrait proposer une autonomie supérieure à 500 km, mais aussi une recharge à grande vitesse, permettant de remplir les batteries (au moins partiellement) en moins de 20 minutes.

En parallèle, Kia, qui progresse notamment en France, s’intéresse à de nouveaux genres de mobilités urbains. Il devrait ainsi lancer en 2021 un véhicule à usage spécial, le PBV01, destiné à servir de navette urbaine ou encore de restaurant ambulant, que le constructeur ambitionne d’écouler à 1 million d’unités annuelles dans le monde d’ici 2030. Le constructeur mise également sur un service de mobilité aérienne urbaine, ou encore sur un véhicule aérien personnel, ce dernier étant développé en partenariat avec Uber Technologies.