12% des ventes avec des motorisations alternatives

Sur la période de 2008 à 2018, Kia annonce avoir plus que doublé ses ventes sur le Vieux Continent, grâce à dix années de croissance continue. L’an passé, la marque coréenne a enregistré unepar rapport à 2017, en commercialisant un total de38 643 en 2008).(1,6% en 2008), soit le plus haut niveau jamais atteint.« En 2018, nous avons notamment enregistré une hausse des ventes du Kia Niro et du Kia Stonic, tandis que nos nouveaux modèles tels que les Kia Ceed et Kia Stinger, ainsi que les versions restylées des Kia Sportage et Kia Picanto ont également suscité l’intérêt des conducteurs en quête de qualité. 2019 débute par le lancement de la nouvelle ProCeed, et se poursuivra avec la commercialisation d'autres modèles inédits et d’une large gamme de groupes propulseurs électrifiés », commente Emilio Herrera, COO de Kia Motors Europe.En 2018, le constructeur a enregistré augmentation de, avec 58 029 véhicules électrifiés écoulés. Les véhicules dotés de motorisations alternatives représentent 12% l’ensemble des ventes de la marque en Europe. Pour rappel, la gamme Eco Dynamics pèse 11% des ventes totales de Kia sur le marché français. Levendues en 2018, reste le best-seller de la marque en Europe. Depuis le début des livraisons au second semestre 2018, les ventes des nouvellesont atteint 24 531 immatriculations. Sur l’année complète, elles se sont élevées à 75 479 unités (y compris les modèles cee’d d’ancienne génération), en hausse de 4,7%.a été le troisième modèle le plus vendu de la marque en Europe avec 75 315 unités (+19,3%).Lea profité d’un segment des SUV qui tourne à plein pour commercialiser 55 742 unités. En 2018, leest devenu le cinquième modèle le plus vendu de la marque, avec 45 255 modèles écoulés (+33,6 %), dont 34 642 hybrides et 9 951 hybrides rechargeables. Lancé fin 2018, le Kia e-Niro s’est vendu à 662 exemplaires en décembre sur les marchés européens.La berline coupés’est vendue à 3 853 unités l’an passé. Enfin, pour sa dernière année de commercialisation, l’actuela cumulé 6 402 ventes (+12 %), dépassant pour la première fois celles combinées des versions essence et Diesel du modèle.