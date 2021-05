Après avoir dévoilé mi-janvier 2021 son nouveau logo accompagné du slogan Movement that inspires, Kia a présenté aux investisseurs le 9 février 2021 les grandes lignes de son

« Plan S ». Celui-ci va s’articuler autour de « trois piliers fondamentaux » : la transition vers les véhicules électrifiés (VE), le développement de véhicules spéciaux et les services de mobilité. Dans cinq ans, le constructeur sud-coréen annonce une gamme de 11 véhicules électrifiés, composée de sept nouveaux modèles 100 % électriques.



En 2026, il ambitionne de commercialiser plus d’1 million de véhicules « propres », dont plus de 500 000 véhicules 100 % électriques. Sur le plan financier, il vise une marge d’exploitation de 6 %.

Kia veut devenir l'un des premiers vendeurs d'électriques au monde

D'ici 2030, les motorisations écologiques (électriques, hybrides et hybrides rechargeables) devraient représenter 40 % des ventes mondiales de Kia, avec un objectif de vente annuel de 1,6 million d'unités. Kia entend devenir l'un des premiers vendeurs mondiaux de voitures électriques, avec un volume de 880 000 voitures 100 % électriques en 2030. Dès 2022, Kia viendra prendre position sur le segment des véhicules commerciaux ou « spéciaux », avec le lancement d’un modèle dont la fonction précise n’est pas encore connue (transport de personnes, livraison urbaine...). Il vise un volume d’un million d’unités par an à compter de 2030 sur ce segment de marché.

Les perspectives de ventes de Kia dans le monde

2,922 millions de ventes

145 000 hybrides

104 000 voitures électriques

59 000 hybrides rechargeables (PHEV)

3,403 millions

187 000 hybrides

162 000 électriques

107 000 hybrides rechargeables

3,950 millions

579 000 électriques

505 000 hybrides

79 000 hybrides rechargeables

4,052 millions

877 000 voitures électriques

676 000 hybrides

48 000 hybrides rechargeables

Déploiement de Kia Mobility en France en fin d’année 2021

En parallèle, Kia va poursuivre le déploiement de ses services de mobilité. Le constructeur annonce ainsi l'extension de son offre d'autopartage Wible, actuellement disponible à Madrid dans le cadre d'une coopération avec le pétrolier Repsol. Testé depuis septembre 2020 en Italie et en Russie, le service d'autopartage KiaMobility, qui repose sur le réseau de distribution, sera également. Il devrait démarrer en France en fin d'année, voire début d'exercice 2022.