Marc Hedrich, président de Kia France, regrette « le rebond moins intense qu’espéré » au mois de juin, mais aussi la chute du canal des particuliers, sur lequel « Kia est très fort ». Sur les six premiers mois de l’année, le poids des particuliers est ainsi tombé à 41,8 %, contre 46,5 % au 1er semestre 2020 et 44,2 % en 2019. Mais si le patron estime que « la baisse est structurelle » sur ce canal, notamment à cause du prix toujours plus élevé de la voiture moyenne, surtout si elle est électrique ou hybride, il se félicite de la part de marché de Kia sur ce créneau.

Avec 3,41 % sur le 1er semestre 2021 (soit 13 142 unités), contre 3,15 % un an plus tôt et 2,89 % en 2019, il souligne que la marque coréenne « a dépassé Ford », et se situe désormais derrière Volkswagen ». Déçu par les volumes accompagnant cette part de marché, car « le canal des particuliers est bien plus profitable que celui des sociétés », Marc Hedrich estime toutefois avoir « beaucoup plus de motifs de satisfaction que d’insatisfaction ».



Un « gros portefeuille » de commandes

C’est le cas pour le poids de Kia sur le segment des voitures électriques, qui atteint 5,5 % soit « largement au-dessus » de la part de marché moyenne de la marque, et même 7,5 % si l’on « neutralise les marques premium ». Marc Hedrich est particulièrement fier de placer l’e-Niro comme « première voiture familiale sur le marché de l’électrique », devant la Volkswagen ID.3. De même, il note une part de marché de 2,9 % parmi les constructeurs généralistes sur le créneau des hybrides rechargeables, « avec seulement quatre modèles ».

Ainsi, 27,4 % des voitures vendues par Kia au cours du premier semestre sont électrifiées, dont 18 % de modèles 100 % électriques, à savoir les e-Soul et e-Niro. Ravi de cette proportion, Marc Hedrich compte la conserver sur l’ensemble de l’année. Et il assure que le réseau a fait « tout ce qu’il fallait pour emmagasiner un maximum de commandes » pour pallier la baisse du bonus. « On a un gros portefeuille d’électriques et d’hybrides rechargeables qu’on va livrer en juillet, août et septembre », assure-t-il.

Objectif 3 % de part de marché en 2025

Prévoyant un marché français à 1,9 million d’unités sur l’ensemble de l’année, soit – 14 % par rapport à 2019, le président de Kia France estime que « le marché des commandes sera là » sur la seconde partie de l’année, mais pas forcément les immatriculations à cause des délais rallongés chez les différents constructeurs sur fond de pénurie de semi-conducteurs. Le deuxième semestre sera « énormément influencé par la demande et les capacités de production de mes collègues », ajoute-t-il. Dans ce contexte, Marc Hedrich vise une part de marché globale de 2,5 %, soit environ 47 500 unités à fin 2021. Mais il indique qu’il sera « très satisfait » si Kia atteint 46 000 à 47 000 immatriculations, ce qui serait un « record » pour la filiale hexagonale.

Entre 0,9 et 1 % de rentabilité en 2021

Par ailleurs, selon Marc Hedrich, le réseau Kia, qui « a un peu souffert avec la crise sanitaire, se porte bien puisque le CA est resté le même. La rentabilité a été assez exceptionnelle » en 2020, avec 1,37 % pour la seule activité Kia des 217 points de vente détenus par 95 investisseurs. Après une rentabilité moyenne de 0,7 % au cours du premier trimestre,pour son « réseau très motivé », qui profite notamment du rebond de l'activité après-vente en juin.