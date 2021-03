Spécialiste français du covoiturage domicile-travail, Klaxit a annoncé le rachat d'iDVroom, plateforme concurrente de la SNCF, et peut désormais revendiquer le premier rang européen sur cette activité.En chiffres, cette acquisition se traduit ainsi : 2 millions de trajets proposés tous les jours partout en France, 265 entreprises clientes sur des milliers de sites (dont des grands groupes comme BNP Paribas, Carrefour, Decathlon, Essilor, Nestlé, Orange, Safran, etc.), et 30 collectivités locales partenaires (dont Nantes, Clermont-Ferrand, Poitiers ou Toulouse). En outre, déjà présent en Suisse, Klaxit va désormais opérer au Luxembourg, pour des trajets transfrontaliers, par le biais du contrat d’iDVroom avec le Grand-Duché du Luxembourg., cofondateur de Klaxit, souligne que son entreprise a connu une croissance très soutenue au cours des dix-huit derniers mois dans la foulée de sa levée de fonds de 3 millions d’euros annoncée en février 2018 avec la RATP, Sodexo, Via ID, la Maif et Inco au tour de table. Cela s’est traduit par une multiplication par 2,5 du chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises, par une multiplication par 10 du nombre de trajets réalisés sur l’application, et par le lancement de l’offre « Klaxit Mobilités » à destination des collectivités territoriales avec 6 nouveaux partenariats (Nantes, Poitiers, Clermont-Ferrand, Toulouse, Lannion et Lunéville).A titre personnel, le dirigeant a aussi été pris une nouvelle dimension, puisqu’il a été élu par ses pairs à la présidence de l’Alliance des mobilités, nouveau métier du CNPA , qui regroupe les principales start-up des nouvelles mobilités en France.« La mobilité quotidienne n’est pas un marché unique, elle passe par les territoires et les entreprises. Face à des acteurs globaux qui ne pourront pas s’adapter aux spécificités de chaque ville, Klaxit est aujourd’hui le mieux placé pour réussir le pari du covoiturage courte distance en France et en Europe. Notre nouvelle levée de fonds viendra accélérer le déploiement de ce modèle vertueux de mobilité durable qu’attende les territoires et leurs citoyens », déclare Julien Honnart, président et cofondateur de Klaxit.Rappelons que Klaxit compte parmi ses actionnaires Via ID, Sodexo, Maif et la RATP et que parmi ses projets à court terme, on trouve la création, avec les équipes d’iDVroom, à Angers, d’un centre d’excellence pour le Mobility-as-a-Service (MaaS) avec pour objectif de développer les meilleures briques technologiques d’intégration du covoiturage dans les applications MaaS.