L'argus. Quel bilan dressez-vous pour l’activité de Nissan en France en 2020 ?

Koen maes. Force est de constater que 2020 a été une année très compliquée. Nous savions déjà qu’elle s’annonçait difficile suite aux soucis que nous avons rencontrés en interne*, mais aussi avec le retard pris dans les investissements de certains produits. Nous avions donc décidé d’effectuer un virage à 180 degrés en arrêtant la course aux volumes purs, mais aussi d’assainir les canaux de ventes. Sont ensuite arrivées les deux périodes de confinement qui ont compliqué la tâche à nos concessionnaires. Nous avons dû réécrire nos plans commerciaux quatre fois dans l’année ! S’il y a un nouveau confinement, nous devrons une nouvelle fois revoir notre copie pour le dernier trimestre de notre année fiscale**.



Au niveau européen, est-ce que Nissan a réalisé ses objectifs en terme d'émissions de CO 2 ?

Pour l’instant, je suis incapable de vous le dire. Nous sommes en train de vérifier nos calculs internes avec les immatriculations pays par pays. Ensuite, la Commission européenne réalisera ses propres calculs et nous aurons les résultats en juin. Mais le pool composé de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a atteint ses objectifs CAFE.



"L'Ariya constitue une étape clé pour l’avenir de la marque"



Quels sont les objectifs du plan Nissan Next ? Comment sera-t-il déployé ?

Les principaux objectifs consistent à lancer de nouveaux véhicules équipés de nouvelles technologies en matière de motorisation. Cette année, nous allons nous focaliser sur trois principaux sujets. Nous allons commencer par le lancement du Qashqai de troisième génération, qui est capital pour Nissan car c’est notre meilleure vente en France et en Europe, puis par celui d’Ariya, qui constitue une étape clé pour l’avenir de la marque. L’Ariya bénéficie d’un tout autre positionnement pour l’image de marque avec sa nouvelle technologie électrique. Enfin, le VUL c'est une troisième étape clé pour nous parce qu’il y a un vrai marché en France. Nous disposons de toute la technologie nécessaire au sein de l’Alliance pour réaliser beaucoup plus de volumes, sans utiliser les canaux de ventes stratégiques comme nous l’avons fait par le passé. Nous y travaillons en mettant en place une nouvelle politique commerciale, en recrutant et en formant des vendeurs spécifiquement pour ces produits.



En quoi réside votre stratégie consistant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 pour la société ?



Pour atteindre la neutralité carbone en 2030 pour les véhicules et en 2050 pour la société, notre plan se décompose en trois étapes. Il y a d’abord l’électrification des produits, ensuite la modification de leur cycle de vie, de la création jusqu’au recyclage de tous les matériaux, puis la neutralisation du carbone au sein de toute l’entreprise, que ce soient les usines ou les sièges. Dès 2023, 50 % des véhicules vendus en Europe seront électrifiés et 100 % de notre gamme le sera en 2030.

"Nous devons faire le lien entre les parties digitale et physique"



Vous venez d’inaugurer la première concession de France avec la nouvelle identité Nissan. Quelles sont les nouveautés apportées ? À quel rythme la nouvelle identité sera-t-elle déployée ?

Le but consiste à garantir un accueil de meilleure qualité avec un aménagement axé vers les clients, qui peuvent se balader dans la concession de façon « organique ». Quand ils entrent dans la concession, la première chose qu'ils voient c'est l'espace d'accueil pour la clientèle. Deuxième élément clé, nous cherchons à avoir cette même logique dans le parcours client qui passe par le site Nissan.fr, arrive en concession d'abord en tant que lead, et qui doit finir en client physique. Nous devons faire le lien entre les parties digitale et physique, avec. L'univers du digital, que ce soient les voitures, le stock ou les offres, doit se retrouver en concession. Le showroom est très ouvert mais il y a aussi beaucoup d'écrans fournissant des informations liées à la marque et aux produits, que l'on retrouve sur internet. Il y a un vrai lien entre les deux.

Comment se portent vos relations avec votre réseau de distribution ?

Entre un constructeur et son réseau de distribution, il y a toujours quelques tensions commerciales mais elles doivent être positives. Nous avons vraiment soutenu notre réseau en 2020. Outre notre stratégie interne revue quatre fois d’affilée, les équipes Nissan ont également développé de nouveaux plans spécifiques après chaque confinement pour le support au réseau, en essayant d’être parmi les plus rapides à proposer de nouvelles offres commerciales. Il y a toujours des leçons à tirer quand il y a des années difficiles comme celle-ci. Par exemple, nous avons mis en place un suivi quasi-journalier pour créer du trafic digital et orienter les clients vers les points de vente, puis vers les vendeurs. C’est notamment pour cette raison que nous avons modernisé notre centre de formation national et notre façon de former les vendeurs.



