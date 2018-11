Une première au centre GNFA de Metz et en France ! En effet, au début du mois de novembre 2018, en présence de, représentant le groupeAutomobiles (présent depuis plus de 100 ans dans l'automobile et représenté via 22 concessions dans le Grand-Est) et de, directeur des unités du GNFA de Metz, Illkirch et Besançon, la première école exclusive Mercedes-Benz VP-VI-VUL et Smart a ouvert ses portes, grâce à l'initiative deet de, respectivement coordinateur de la plaque VP et VI du groupe.Au total, ce sont 13 jeunes femmes et jeunes hommes d'Alsace et de Lorraine, des concessions de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Epinal, Nancy, Forbach, Thionville, Ludres, qui vont suivre le parcours CQP avec à la clef, en décembre 2019, l'examen pour l'obtention du diplôme de Vendeur Automobile Confirmé. Leur formateur référent,, qui exerce aussi dans le domaine du consulting, s’est réjoui de cette initiative dans un post publié sur LinkedIn.