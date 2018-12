Orange vient donc d’annoncer qu’il allait lancer des offres faisant valoir la 5G en France en 2020. Plusieurs villes pilotes pourront même en bénéficier dès 2019, à savoir Paris, Lille, Nantes, et Marseille. Rappelons que la 5G permet d’obtenir un débit qui peut être dix fois supérieur à celui de la 4G, sans entrer dans le détail d’autres avantages techniques.Le passage à la 5G sera beaucoup plus remarqué que celui à la 4G, dans la mesure où il ouvre des perspectives très vastes et concrètes, notamment pour le monde professionnel. Dans le secteur automobile, parmi un large spectre d’applications, on peut subjectivement en retenir trois.Primo, la 5G va accélérer les expériences relatives aux véhicules autonomes, avec des facilités en temps d’exécution et un profit non négligeable sur la sécurité.Secundo, le fameux développement de l’industrie 4.0 va immédiatement prendre une nouvelle ampleur, avec des IHM et une interconnexion des machines plus avancées, au service de la qualité des produits, de la sécurité, sans oublier les prolongements attendus via l’IA.Tertio, l’univers de la relation client va être révolutionné et pourra explorer de nombreuses solutions liées à la réalité augmentée, la réalité virtuelle étendue et à un très fort potentiel immersif. De quoi revisiter le parcours client, notamment le parcours d’achat et l'essai du véhicule, par exemple.