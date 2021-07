C’était dans les cartons depuis plusieurs mois déjà, c’est désormais officiel, en date du 1er octobre : le groupe de distribution GCA, classé en 21e position du top 100 de « L’argus », est désormais implanté en Belgique, suite à l’acquisition des concessions Toyota de Mouscron et de Tournai. L’opérateur choletais fera main basse au 1er janvier 2021 sur la concession Toyota de Charleroi. Il se fixe pour objectif de capter entre 10 et 15 % de part de marché dans la distribution de la marque japonaise en Belgique. Les trois affaires représentent un volume de 1 000 voitures neuves et de 600 d'occasion.

Faire partie des groupes qui comptent en Europe

Il s’agit de la première opération de croissance externe réalisée en dehors des frontières hexagonales par le groupe fondé, il y a vingt-sept ans, par David Gaist. « Après avoir atteint un plafond de verre sur le marché français, la Belgique donne un nouvel élan, commente le groupe. La stratégie fait sens. Elle est dans l’air du temps et offre surtout l’opportunité d’élargir l’horizon de GCA à l’échelle européenne. L’ambition est de faire partie des distributeurs qui compteront à l’avenir sur le continent. » Après By My Car cet été, il est le second groupe français à afficher ses ambitions à l'échelle européenne.

Respecter les spécificités locales

Le groupe informe ainsi que le démarrage à l’international « se veut progressif », ces premières opérations s’inscrivant « dans le cadre de notre plan de développement défini sur plusieurs années ». C’est tout naturellement avec la marque Toyota, dont GCA est le plus gros distributeur en France, que ce premier pas en Europe se concrétise. « Chaque pays possède ses propres spécificités en matière, notamment, de politiques commerciales et chaque concession, son "business model", observe David Gaist. Nous allons nous adapter en respectant les us et coutumes locales, avec des collaborateurs belges. » L’opérateur indique que des synergies sont envisageables dans l'occasion et que « les systèmes de reporting commerciaux, après-vente et financiers seront appelés à fusionner ».

Et de cinq groupes français en Belgique

GCA est le cinquième opérateur français à s’implanter en Belgique. Car Avenue, Maurin, RCM et Pautric y sont également présents.

