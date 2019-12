« Ce troisième trimestre 2019 pourrait laisser à penser que le secteur relève la tête après un début d’année difficile. C’est le plus gros chiffre d’affaires depuis 10 ans sur un troisième trimestre. Au total, les résultats sont plutôt de bonne facture et sans doute même inattendus », prévient Jean-François Bélorgey, associé du cabinet EY. Cet expert fait référence à la nouvelle édition de l’analyse du cabinet, tournée vers la performance financière des constructeurs automobiles dans le monde. Les 16 principaux d’entre eux ont été passés au crible : au 3e trimestre 2019, ils ont cumulé un chiffre d’affaires en hausse de 3% par rapport à la même période en 2018, soit 419 milliards d’euros enregistrés de juillet à septembre. A contrario, leur volume de ventes de véhicules a chuté de 2%, à 451 000 unités, mais ils se sont rattrapés avec une rentabilité globale de 5,9% (+0,6 points par rapport la même période en 2018).

« Ceci contraste avec les annonces et les inquiétudes du moment, qui sont largement fondées, malheureusement. Nous pouvons toutefois craindre que cette embellie n’en soit qu’une et que le secteur n’ait encore à affronter des vents contraires assez sérieux, même si certains acteurs montrent une résilience assez impressionnante et notamment les plus gros d’entre eux », a conclu l'analyste.

Des constructeurs automobiles français à la peine

Mais, tous ne sont pas logés à la même enseigne, il y a forcément eu des disparités : 7 constructeurs ont connu une augmentation de leur chiffre d’affaires, 8 l’ont vu diminuer, et un est resté stable. Le chiffre d’affaires des constructeurs français a baissé de 0,1% (comme les américains à -1,2% et les japonais à -0,5%), ainsi que leur volume de vente à 4%. Sur ce 3e trimestre, « concernant le chiffre d’affaires, PSA est 11e et Renault 13e. Les constructeurs français sont ceux qui auront le moins cru sur un troisième trimestre depuis 10 ans », a souligné EY.

Dans le clan allemand, c’est une toute autre histoire puisque les fabricants ont vu leur chiffre d’affaires bondir de 9,3% au 3 trimestre ! En parallèle, ils ont aussi affiché +5% côté volume de ventes. Le cabinet soutient qu’il s’agit du seul sur tous les autres étudiés à croître sur ce point.

Le constructeur Toyota s'empare de la marge la plus importante

A noter que sur les quatre indicateurs suivis, à savoir le CA, les résultats d’exploitation, la vente et la marge, Toyota rafle la mise en se positionnant à chaque fois sur le podium. D’ailleurs, le constructeur automobile japonais détient la marge la plus importante, soit 8,7%, juste devant BMW à 8,6% et General Motors à 7,7%. La réglementation française ne permet de connaître les résultats avant impôts de ce trimestre pour les constructeurs français…



Selon le rapport d’analyse : « dix constructeurs automobiles ont vu leur capitalisation boursière augmenter par rapport à l’année précédente parmi lesquels Peugeot/PSA avec une hausse de 20%, les autres étant Kia, Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, Honda, Fiat Chrysler, Daimler et Hyundai. Renault est le constructeur automobile étudié connaissant la plus forte baisse, avec 23% de capitalisation en moins »...