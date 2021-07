Pénurie de profils qualifiés, difficultés de recrutement, turnover important…autant d’éléments qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène du marché de l’emploi, même si le niveau du chômage reste paradoxalement élevé en France. Toujours est-il que le groupe Cat a décidé de prendre les choses en main en créant sa propre école de formation, la Cat Academy, afin de former ses futurs collaborateurs en interne sur tous les métiers clés du groupe. Mi-avril, une première promotion de 7 Cat académiciens a été distinguée lors d’une cérémonie de remise de diplôme supervisée, directeur général du groupe Cat. A terme, 40 chauffeurs de camion porte-véhicules seront ainsi formés chaque année en France et d'autres profils seront aussi concernés selon les besoins.« Un véritable processus de sélection a été mis en place afin de garantir que cette formation soit dispensée à des candidats motivés, compétents et prêts à s’investir dans le groupe. La formation, élaborée en partenariat avec l’AFTRAL, dure 24 semaines et s’adresse à des candidats non chauffeurs routiers ou des chauffeurs non spécialistes du transport de voitures. Chaque candidat est accompagné individuellement et bénéficie d’une évaluation à chaque étape du cursus et d’un suivi régulier par des tuteurs du groupe Cat. Cette formation alterne une partie théorique et une partie pratique, afin d’appréhender tous les aspects du métier de conducteur et son interaction avec les autres fonctions dans le groupe Cat », détaille un porte-parole du groupe.« La création de la Cat Academy s’inscrit dans une réelle volonté de devenir le leader incontesté de notre industrie. Cette ambition affichée passe par des actions concrètes de notre plan stratégique et notamment celle de « développer l’équipe la plus motivée et la plus compétente de notre industrie ». Nous avons fait ce choix de former nous-mêmes nos futurs collaborateurs à nos méthodes. C’est dans cette dynamique et avec la volonté de nous démarquer que nous contribuerons à l’évolution de nos métiers et des nouveaux standards du marché », tient à souligner Alejandro Forbes, avant d’ajouter que « la deuxième promotion est actuellement en cours de formation et qu’une troisième session de sélection est d’ores et déjà programmée, pour une rentrée en septembre 2019 ». En outre, le déploiement à l’international est lancé et des candidats en Allemagne et en Espagne seront formés dans les prochains mois et rejoindront ainsi les équipes de Cat.