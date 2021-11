Le prétendu manque de productivité du site de Dieppe

En attendant le "nouveau souffle" à 1,3 million

Avec la suppression annoncée de 4600 postes en France, dont, les syndicats renâclent chez Renault, bien que la CGT ait annoncé que le site de Caudan ne sera pas démantelé.La CFDT n'a ainsi pas apprécié le CCSE du 16 juin : "Nous avons assisté, hélas, à une discussion de comptoir de café du commerce, sans objectif, sans mandat des interlocuteurs Renault, sans calendrier, bref, sans la rigueur qu'impose ce type d'exercice", déplore la Confédération, avant de longuement détailler ses positions.De son point de vue, "sur le fond du dossier, nous estimons assister en direct à une erreur stratégique", juge le syndicat, qui pense que celle-ci va "mettre l'avenir de Renault en danger et qui, au lieu d'arrêter l'hémorragie de la baisse du nombre de véhicules produits en France, va accélérer son déclin". Car de l'aveu de la CFDT, "."Ainsi, si "M. Senard déplore une production limitée à 130 000 véhicules à Sandouville au lieu des 250 000 théoriques", explique le syndicat, "c'est tout simplement une déformation du champ des possibles. En effet, les 250 000 Trafic sont inatteignables avec un seul flux de fabrication. Même constat à Douai..."La CFDT ne manque pas non plus de revenir sur le prétendu manque de productivité du site de Dieppe , qui assemble l' Alpine A110 : "Fabriquer 5 voitures par jour est en soi rédhibitoire, sauf qu'ils sont remontés à 10 par jour depuis la fin du Covid (...) et que l'activité sportive est lucrative. En effet une Clio Cup coûte au bas mot 1,5 fois une A110,. Là encore, les raccourcis sont commodes, mais ne sont pas loyaux", rage l'organisation.A LIRE. L'entretien du patron d'Alpine La CFDT attend désormais avec une relative impatience l'arrivée du nouveau directeur général de Renault : "Nous espérons que l'arrivée de M. de Meo permettra un nouveau souffle. Mais un seul homme, même avec un salaire mirobolant et des compétences associées, ne pourra rien faire face à un corps social démotivé", précise encore le syndicat.Il sera proposé au 19 juin, lors de l'assemblée générale de Renault, d'approuver la rémunération de Luca de Meo . Jean-Dominique Senard, le président du conseil d'administration, doit pour sa part gagner 450 000 € par an, sans part variable.A lire : groupe Renault : quel avenir pour les gammes Dacia et Renault ?