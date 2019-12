Depuis un an, Alain Charrier a pris du recul sur la gestion de la concession BMW et Mini qu’il a créée en 1989 à Cholet (Maine-et-Loire). Âgé de 72 ans, il en reste le signataire et l’investisseur principal. La direction générale a été confiée en septembre 2018 à sa fille Audrey, arrivée dans l’entreprise familiale en 2011, en qualité de comptable et de gestionnaire.

Affluence notable

Le 3 octobre dernier, père et fille étaient réunis pourcélébrer les 30 ans de la concession, en présence des collaborateurs, des clients et de Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France. Près de 1 200 personnes avaient répondu à l’invitation. Une affluence notable au regard de la population locale (55 000 habitants à Cholet), qui témoigne bien du succès commercial qu’a connu la société durant ces trente années et de son empreinte dans le tissu économique local. Ce poids important transparaît à travers sa concession, taillée pour couvrir une grande agglomération avec son parc occasion (agrandi récemment), le showroom VO, l’aire de préparation, l’atelier mécanique, la carrosserie, l’après-vente rapide, l’espace consacré aux voitures classiques...



Au sein du réseau BMW, comme à Cholet d’ailleurs, Alain Charrier a toujours figuré parmi les meilleurs. Il revendique une part de marché de 4% sur sa zone de chalandise (2,4 % pour BMW à fin septembre en France), une rentabilité de 2,5% (entre 3,5 et 4 % dans les meilleures années) et un objectif de contrat de 500 BMW sur l’exercice 2019, soit davantage que certaines marques généralistes. « Sur mon secteur, j’ai toujours été devant Mercedes-Benz et Audi », confie le dirigeant.

Concessionnaire de l’année

En 2011, ses bons résultats lui offrent une exposition médiatique inattendue. Notre confrère Le Journal de l’automobile lui décerne le trophée de la Concession de l’année. « Ce prix a vraiment été quelque chose d’énorme. Je ne pensais pas que cela aurait une telle résonance auprès de nos clients, de nos collaborateurs et de nos connaissances. » Une forme de consécration pour le dirigeant, qui aura baigné durant toute sa carrière au sein de l’univers du premium allemand dans le département du Maine-et-Loire.



Les débuts ont lieu dans sa ville natale d’Angers, distante d’une soixantaine de kilomètres. En décembre 1972, Alain Charrier rejoint la concession Audi NSU de Jean-Claude Boucher (affaire dirigée aujourd’hui par sa fille Laurence Gaté) au poste de chef des ventes VN et VO. « J’étais membre de l’écurie Anjou Auto, je faisais des courses de côte. Et c’est par ce biais que j’ai fait la connaissance de Jean-Claude Boucher, qui m’a alors embauché. » Son arrivée coïncide avec le lancement de la marque aux anneaux en France, avec l’Audi 80 (le panneau Volks­wagen s’ajoutera quelques années plus tard).

Nouvelle marque, nouveau territoire

A la fin des années 1980, Alain Charrier commence à étudier des opportunités de rachat. « Lors de l’inauguration de la concession Yamaha d’Angers, en 1988, j’ai appris que BMW France cherchait un nouveau concessionnaire à Cholet, suite au retrait du précédent. » Un an plus tard, en octobre 1989 précisément, il y ouvre son point de vente. Nouvelle marque, nouveau territoire.

« Les distributeurs locaux ont accepté que j’expose au salon de l’auto local, alors que je n’avais pas encore ouvert ma concession. J’ai eu la chance qu’ils m’acceptent, car cette présence m’a fait vite connaître. »

La concession démarre avec cinq personnes. La première année, un objectif de 120 VN lui est assigné. Le dirigeant va rapidement prendre le pli des spécificités du marché local. « Quand je suis arrivé à Cholet, tous les concessionnaires avaient une forte activité de location de longue durée avec engagement de reprise. Ça marchait très bien. J’ai donc fait de même et nous avons rapidement affiché de belles performances. La location pesait plus de 50 % de nos ventes. Cette tendance était aussi alimentée par le profil de la ville, qui abritait de nombreuses marques de prêt-à-porter, de chaussures, de viande… Beaucoup de nos clients étaient des représentants de commerce et des chefs d’entreprise qui roulaient en Série 5, voire en Série 7. Le particulier, à l’époque, était moins enclin à s’engager dans de la location de longue durée et il roulait plutôt en Série 3. »

Cette approche va permettre à la société de fidéliser sa clientèle, de vendre à des prix supérieurs à ceux de la moyenne nationale et de développer le business occasion. Chaque année, les objectifs sont revus à la hausse. Une réussite que la société ne parviendra cependant pas à exporter en dehors de ses terres des Mauges.

Incursion, puis retrait

L’incursion en 2000 dans les Deux-Sèvres, à travers le rachat de la concession BMW de Niort (voitures et deux-roues), se soldera par un retrait, cinq ans plus tard. « J’ai voulu reproduire là-bas le modèle qui avait fonctionné à Cholet, mais ça s’est révélé plus complexe que prévu, en raison, notamment, de la présence de grands marchands VO. A un moment, il était devenu impossible de continuer. Pourtant le démarrage avait été plutôt positif, nous avions vendu 165 BMW et une cinquantaine de Mini la première année. Cet échec m’a un peu refroidi et je ne me suis pas retrouvé en haut de l’échelle chez le constructeur. Il aurait fallu que je commence à m’étendre plus tôt, probablement, mais quand vous êtes le nez dans le guidon tous les jours, ce n’est pas évident. »



Par la suite, Alain Charrier s’est positionné pour reprendre les concessions de Vannes, puis d’Angers, mais le constructeur lui a préféré à chaque fois un autre distributeur (respectivement Joseph Collobert et Sébastien Richer). Au final, Alain Charrier reste l’un des rares opérateurs du réseau BMW à opérer dans une seule ville. « Des petits acteurs comme nous, il n’y en a plus beaucoup aujourd’hui en France. Plusieurs groupes tapent à la porte depuis quelques années pour nous racheter. »« Protégé » par ses bons résultats, il n’en reste pas moins lucide sur l’évolution du paysage, dans lequel le nombre d’investisseurs du réseau a été réduit à cinquante.