[Article mis à jour le 12 novembre 2020]



Le groupe Volkswagen a annoncé, le 1er juillet 2020, qu’il renonçait à la construction prévue d’une usine en Turquie. « La situation n'est pas la même qu'avant le coronavirus », a justifié un porte-parole du groupe à l'AFP. Dans un entretien accordé au journal allemand Automobilwoche, le patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a confirmé mi-novembre l'abandon de ce projet et annoncé que la prochaine génération de Passat et de Skoda Superb sera fabriquée dans son usine de Bratislava, en Slovaquie. « Le fait que nous ne puissions pas mieux développer le marché turc par le biais d'une usine dans le pays reste un inconvénient », a reconnu Herbert Diess.



LIRE. Volkswagen : que des modèles électriques produits à l'usine de Zwickau

Géopolitique et investigations contre les constructeurs allemands

D’autres raisons, pas forcément liées à la crise sanitaire, pourraient expliquer cet abandon. Déjà l’an passé, Volkswagen avait mis en suspens sa décision d'investissement après des opérations militaires turques controversées au nord de la Syrie. Le média turque Hürriyet Daily News rapporte par ailleurs, le 2 juillet, que l'autorité de la concurrence turque a ouvert une enquête contre les marques Volkswagen, Audi, Porsche, mais aussi Mercedes-Benz et BMW, portant vraisemblablement sur des échanges d'informations sensibles concernant la technologie de réduction catalytique sélective (SCR) ou encore la taille des réservoirs d'AdBlue, ainsi que sur des lacunes dans la coopération en matière de sécurité et d'environnement.

Volkswagen va se replier sur son site de Bratislava

Le groupe allemand n’avait pas fait grand bruit de ce projet de construction de site industriel en Turquie, dont les travaux auraient dû commencer à la fin de 2020 pour un début de production attendu en 2022. Implantée à Manisa, près d’Izmir, cette usine devait employer près de 4 000 personnes et produire 300 000 voitures par an, dont les prochaines générations de Volkswagen Passat et de Skoda Superb.