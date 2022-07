Porté par la Sandero, Dacia attaque fort cette année 2021 ! Le constructeur affiche en effet une hausse de 55,9 % de ses immatriculations au cumul des deux premiers mois sur un marché hexagonal en recul de 14,2 %. La citadine polyvalente, dont la troisième génération vient d’être lancée, est le principal moteur du rebond de la marque low cost. Elle totalise 13 289 unités depuis janvier et représente à elle seule 63 % des ventes de Dacia. Un succès parfaitement « sain » puisque le modèle s’est écoulé à 84 % auprès de clients particuliers, ce qui en fait de très loin la voiture la plus vendue sur ce segment de marché.

La Toyota Yaris devant les modèles de Renault

On notera aussi quecar il s'agit du douzième modèle le plus vendu aux particuliers en 2021. Les deux modèles réunis surclassent de très loin les autres concurrents sur ce segment. Les Peugeot 208 et 2008 complètent le podium.

Petite surprise, c’est la Toyota Yaris qui se place au pied du podium. Lancée en septembre 2020, la citadine, qui vient de remporter le trophée de la Voiture de l'année 2021, est de loin le modèle de la marque nippone le plus vendu en France. Elle a également construit son succès sur le canal des particuliers, qui accaparent 70 % des ventes depuis janvier.

Rang Modèle Volume Var. % 1 SANDERO III 11 206 2 208 II 6 675 – 21,8 3 2008 II 5 255 11,7 4 YARIS 4 904 42 5 CAPTUR II 3 736 6,2 6 CLIO V 3 683 0,7 7 DUSTER II 3 520 17,8 8 TWINGO III 3 416 0,8 9 C3 III 3 136 – 36,1 10 3008 II 2 262 – 11,5 11 C3 AIRCROSS 2 177 – 41,5 12 SANDERO 2 049 – 69,8 13 POLO VI 2 035 – 5 14 AYGO II 2 016 26 15 T-ROC 1 839 22,3 16 SWIFT 1 635 21,4 17 PUMA 1 599 143 18 C-HR 1 512 3 19 FIESTA VII 1 439 – 24,4 20 CORSA 1 404 – 6

Le premier véhicule de la marque Renault le plus vendu aux clients particuliers est le Captur , qui se positionne juste devant la Clio.