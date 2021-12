À l’occasion de son « Software Day », qui s’est tenu le 7 décembre 2021, Stellantis a présenté sa feuille de route en matière de connectivité et de logiciels. Le groupe automobile prévoit d’investir plus de 30 milliards d’euros d’ici à 2025 pour « réaliser la transformation software et l’électrification ». Il annonce par ailleurs que la majorité des nouveaux véhicules sera dotée de la technologie over-the-air (OTA) d’ici à 2024, permettant de transférer les données d’un système embarqué à distance. Stellantis compte à ce jour 12 millions de voitures connectées monétisables dans le monde. Il rappelle que la période monétisable correspond aux cinq premières années de vie du véhicule. D’ici à 2026, ce chiffre devrait passer à 26 millions de véhicules et générer environ 4 milliards d’euros de revenu additionnel. Le groupe table d’ici à 2030 sur 34 millions de voitures connectées monétisables, soit un potentiel d’environ 20 milliards d’euros de revenus annuels. Pour soutenir cette transformation, le consortium constituera un réseau de 4 500 ingénieurs software au sein de pôles logiciels partout dans le monde.

« Aujourd’hui, les data des véhicules connectés de Stellantis fournissent plus de 3 000 milliards de points de mesure, générant des informations réactives et pratiques, informe le groupe né en janvier 2021 de la fusion de PSA et FCA. Ces data permettent aux ingénieurs de Stellantis d’améliorer en continu les véhicules et l’expérience client. Cela devrait générer des gains d’efficacité de l’ordre de 1,1 milliard d’euros d’ici à 2030. »

Stellantis recrute des talents en software et intelligence artificielle

Services et abonnements ;

Fonctionnalités à la demande ;

DaaS (Data as a Service) et fleet services ;

Prix des véhicules et valeur de revente ;

Stratégie de conquête commerciale, fidélisation et cross-selling.

Trois nouvelles plates-formes technologiques en 2024

Le groupe automobile va créer une académie software et data pour « accompagner la reconversion de plus de 1 000 ingénieurs internes dans de nouvelles compétences et développer sa communauté Tech ». Stellantis, qui a annoncé en juillet dernier la nomination de Ned Curic , ex-vice-président de la division Alexa Automotive d'Amazon, au poste de directeur de la technologie, entend poursuivre le recrutement de « talents en matière de Software et IA dans le secteur de la tech et dans d’autres industries ».Le constructeur compte développer ses activités dans le domaine du software et des services connectés en s’appuyant sur cinq piliers :

Actuellement en phase de test sur la vente de voitures d’occasion dans les réseaux Peugeot et Citroën, l’offre d’assurance Drive & Connect, basée sur l’usage, sera déployée sur les véhicules neufs en 2022. Son expansion en Europe et en Amérique du Nord sera impulsée par les captives de financement. Enfin, Stellantis prévoit de lancer en 2024 trois nouvelles plates-formes technologiques : STLA Brain (architecture qui relie les unités de commande électroniques du véhicule à l’ordinateur central haute performance de la voiture), STLA SmartCockpit (offre des applications basées sur l’IA, la navigation, l’assistance vocale, le e-commerce et les services de paiement) et STLA AutoDrive (développée en partenariat avec BMW, qui offrira des capacités de conduite autonome de niveau 2, niveau 2+ et niveau 3).

« Avec le software et les fonctions à la demande, Stellantis permet au client de personnaliser son véhicule selon ses envies grâce à des mises à jour OTA. Cela renforce le caractère unique de chacune des marques de Stellantis et l’interaction entre le véhicule et son conducteur », avance le groupe. Ce dernier annonce que, depuis le début de l'année, plus de 6 millions de mises à jour via la technologie over-the-air ont été effectuées sur les véhicules de ses marques. Stellantis prévoit de proposer au moins une mise à jour trimestrielle d’ici à 2026.