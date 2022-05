La société Custeed (Garagescore), qui propose aux concessionnaires des outils de mesure de la satisfaction client, a mené une étude visant à comparer « l'impact du Covid-19 sur le business des distributeurs et le dynamisme de la reprise dans chaque service ». Celle-ci se base sur les volumes hebdomadaires de clients facturés au sein des concessions partenaires pour les activités après-vente, voitures neuves, voitures d’occasion, avant, pendant et après la crise sanitaire.



Volume hebdomadaire de clients facturés en 2020 - Véhicule neuf



L’occasion plus long à redémarrer

A la lecture des graphiques réalisés par Custeed, on constate sans grande surprise une chute brutale des facturations entre les semaines 12 (16-22 mars) et les semaines 19 (4-10 mai). Que ce soit pour le véhicule neuf, l’occasion ou l’après-vente, les baisses les plus fortes ont été observées entre le 23 et le 29 mars (autour de -96%). A l’inverse, et de manière générale, les progressions les plus importantes ont été enregistrées du 25 au 31 mai. Custeed relève cependant « un démarrage un peu moins tonique sur les 4 semaines post-confinement en VO par rapport à l'après-vente et le VN ».



A LIRE. Ventes de voitures neuves : soulagement chez les concessionnaires



Vol. hebdomadaire de clients facturés en 2020 - Véhicule d'occasion





Une pointe des facturations à l’après-vente fin mai

Ainsi, sur le neuf, la société avance une moyenne hebdomadaire de 4 055 clients facturés entre le 11 mai et le 5 juin, contre une moyenne de 4 072 sur les semaines qui ont précédé la crise sanitaire (574 pendant le confinement). En après-vente, la moyenne actuelle (47 075 factures clients) est même supérieure à celle observée avant-crise (46 332).« La première semaine du mois est toujours la plus basse du mois écoulé quand la dernière est systématiquement la plus haute. De ce fait, la première semaine de juin, bien que plus basse que la précédente sur les 3 métiers, indique dès à présent une tendance très positive sur le mois de juin », analyse Custeed. A ce stade,(-14% par rapport à la période avant-Covid19).