En juin 2022, le Parlement européen a voté la fin de la vente de voitures neuves à moteur à essence ou Diesel dès 2035, avec la proscription des motorisations hybrides aussi. La mesure avance ainsi de cinq ans l’échéance fixée en France par la loi d’orientation des mobilités (LOM). Alors que Luc Chatel, président de la Plateforme automobile (PFA), se montrait très alarmiste quant à cette annonce, estimant que « l’interdiction du thermique est un grand saut dans le vide et un sabordage industriel », la Feda monte une nouvelle fois au créneau.

Une transition au tout-électrique risquée

Car oui, le pari du tout-électrique est risqué, à tous points de vue. Environnement, infrastructures, emploi, pouvoir d’achat, dépendance à des matériaux stratégiques indispensables…, personne n’est d’accord, et personne n’a de réponse. La Fédération de la distribution automobile, qui représente des professionnels de l’après-vente de 1 300 points de vente et ateliers, a une nouvelle fois interpellé le Président Emmanuel Macron. Elle alerte le chef de l’État sur les risques d’une transition trop rapide au tout-électrique et appelle surtout à concilier l’urgence écologique avec l’impératif d’une mobilité durable pour tous.



« Pour la Feda, la réduction des émissions de CO 2 est indispensable, mais l’accélération du calendrier n’est pas soutenable pour de multiples raisons. Le déploiement des bornes de recharge demeure trop lent, et l’objectif fixé par le président de la République de 100 000 bornes installées en 2021 n’a pas du tout été atteint (62 000 bornes à cette date). En outre, le passage à l’électrique sera très difficile ou impossible pour des millions de Français des classes moyennes et populaires, compte tenu du coût de ces véhicules. Ces ménages pourraient, dans bien des cas, se trouver évincés des métropoles qui se dotent de zones à faibles émissions. Par ailleurs, avec la période de grande incertitude qui s’est ouverte en matière de sécurité d’approvisionnement et de coût de l’énergie électrique, il semble inconcevable d’organiser la bascule totale du parc automobile neuf vers l’électrique d’ici à 2035. Enfin, il semble stratégiquement risqué de se placer dans une situation de dépendance majeure vis-à-vis de la Chine, d’où provient la majeure partie des batteries, tant que l’Europe ne se sera pas dotée d’une capacité de production significative, et alors même que nous tentons de réduire notre dépendance aux énergies fournies par la Russie », a ainsi déclaré la fédération professionnelle.



La Feda souhaite que le président de la République maintienne l’échéance prévue initialement, soit l’arrêt de la vente de véhicules thermique en 2040. Elle croit en ces cinq années supplémentaires pour réussir cette transition au tout-électrique et éviter une « ségrégation sociale et spatiale supplémentaire en laissant des millions de Français sur le bord de la route ».

« Monsieur le Président, une transition progressive s’impose ! »

Voici le contenu de la lettre adressée à Emmanuel Macron, le 12 septembre 2022 (disponible aussi dans le fichier à télécharger ci-dessous) :