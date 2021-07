Jean-Dominique Sénard, le président du conseil d'administration de Renault, avait annoncé le 29 mai dernier que Renault avait vu trop grand et trop haut. Un plan d'économies avait alors été présenté : 2 milliards d'euros d'économies à trouver sur 3 ans et 4600 suppressions de postes en France en constituent la colonne vertébrale.

Appel à la grève

Mais comme l'indiquent diverses sources syndicales, "lors du CCSE du 16 juin, la direction centrale de Renault a commencé à préciser son plan d'économies (...) : 800 millions d'euros seraient à trouver dans l'ingénierie".En matière d'ingénierie, Renault possède évidemment plusieurs sites en France comme à l'étranger.: "C'est ainsi que plus de 20 bancs moteur sont sur la sellette à Lardy d'ici septembre-octobre" annonce un communiqué commun à Sud et à la CGT, "ce qui concerne les salariés des bancs moteur aujourd'hui concernera ceux des bancs à rouleaux, de la MAP, des bancs d'organe etc dans quelques mois".

Réunis en intersyndicale, les représentants des salariés de Renault-Lardy demandent donc des éclaircissements à leur direction : "Détail des flux d'entrée et sortie de personnel (...) d'ici la fin 2022", "nombre moyens d'essais dont l'activité sera suspendue d'ici la fin de l'année 2020, pour l'année 2021 et pour l'année 2022", etc.

, tandis qu'un CSE était en cours le 29 juin.

Pour la direction de Renault, "aucune annonce" concernant Lardy n'a encore été effectuée.