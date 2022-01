« La crise économique liée au Covid-19 touche très durement les jeunes. Forte d’un don exceptionnel du top management du groupe PSA, la Fondation PSA a décidé de leur apporter son soutien. Nous avons choisi, en partenariat avec la Fédération nationale des écoles de production, de développer une formation spécifique à la réparation des véhicules électriques et hybrides. Cette formation permettra aux jeunes de Haute-Savoie de disposer d’un atout supplémentaire pour s’insérer dans le monde du travail », a annoncé Karine Hillaireau, déléguée générale de la Fondation PSA.

Un bac pro avec habilitation pour véhicule électrique

Grâce à un don important, qui a été déterminant dans le projet, 12 jeunes vont faire leur rentrée scolaire en septembre, dans le but de se former aux métiers de la réparation automobile de demain, via l’obtention d’un bac pro avec habilitation électrique (traitement des véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables). « Pour le réseau des écoles de production, cette nouvelle dimension donnée au partenariat avec la Fondation PSA répond aux besoins de recrutement non satisfaits dans nos territoires », a précisé Dominique Hiesse, président de la Fédération nationale des écoles de production.



Cette première promotion sera donc accueillie à l’Ecole de production ECAUT de Viuz-en-Sallaz (74) sur un cycle de deux années scolaires 2020-2022. Selon Thierry Meynet, directeur de l’école de production ECAUT, celle-ci est « la seule école sur le secteur qui propose cette formation au niveau bac pro » : « Depuis plusieurs mois, nous préparions ce projet et le financement significatif que cela représentait restait un verrou majeur. L’apport de la Fondation PSA a été déterminant. Nous sommes heureux d’ouvrir la rentrée avec une première promotion de 12 jeunes, qui seront opérationnels pour les véhicules électriques. »



A LIRE. Des signes encourageants pour l'emploi et la formation dans l'auto.