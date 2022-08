À Caudan, l’avenir se dessine-t-il un peu plus ? Depuis l’annonce de la mise en vente de la Fonderie de Bretagne, située dans le Morbihan en mars 2021, Renault s’active toujours pour trouver un acquéreur. C’est ce qu’avance Le Télégramme dans un article publié le 21 juillet 2021, à la suite d’un CSE extraordinaire tenu la veille dans l'usine. Le groupe automobile aurait à cette occasion présenté le cabinet Ersnt & Young, ainsi chargé de trouver un repreneur pour le site de Caudan.

Deux visites de repreneurs à la Fonderie de Bretagne

Le média assure que les experts en charge du dossier ont exposé leurs premiers travaux concernant la phase de prospection et auraient confirmé avoir contacté plusieurs sociétés :

« 194 repreneurs ont été recensés, un document de présentation leur a été transmis, 100 ont répondu et 16 ont signé une clause de confidentialité leur permettant d’accéder aux données de l’entreprise, ressources humaines, domaine foncier, rapport financier, etc. Il y a eu deux visites, dont un industriel de rang 1 mais qui n’est pas fondeur », selon les dires de Maël Le Goff, secrétaire CGT de la Fonderie de Bretagne. Dans le lot, seraient ainsi visés des constructeurs automobiles, des industries hors automobiles, du naval, des fonderies, dont les plus intéressés concerneraient cinq industriels ou investisseurs financiers. Renault n’a pas dévoilé leurs noms. Le cabinet pourrait probablement proposer des offres pour le

27 septembre 2021 ou tout début octobre.



S’il y a une certaine avancée, les salariés ne sont pas rassurés pour autant et se disent encore dans le flou. Le Télégramme rapporte le discours d’un autre représentant syndical, Franck Henrio : « Ce qui nous inquiète c’est qu’ils parlent de tout et aussi de reconversion, mais nous gardons en exemple la Fonderie du Poitou qui est maintenant liquidée ». Et, à la question de la valeur de l’usine, aucune réponse n’a été apportée de la part de la direction.

« Les dirigeants de Renault disent qu’ils resteront tant qu’il n’y a pas de repreneurs, mais combien de temps ? », s’inquiètent les salariés.