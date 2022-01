La France a depuis longtemps fait le choix de l’électrique, une orientation symbolisée par la marque Renault et sa Zoé, voiture électrique la plus vendue dans le pays et en Europe. A l’occasion du plan de soutien à l’automobile, dévoilé fin mai 2020, le président de la République Emmanuel Macron a d’ailleurs réaffirmé ses ambitions sur ce sujet stratégique : « Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus de 1 million sous cinq ans la production de véhicules électriques. » Début septembre, PSA et sa marque Opel, Total et sa filiale Saft ont signé un accord pour la création d'une coentreprise européenne (partagée à 50-50), nommée Automotive Cells Company, consacrée à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. En parallèle, une autre filière, pas forcément négligée, mais jusque-là peu valorisée, se retrouve subitement sous les projecteurs : l’hydrogène.



« Voilà un projet qui, il y a peu de temps, paraissait comme une promesse lointaine et qui vient de prendre une dimension très réelle depuis quelques jours, a reconnu Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, à l’occasion de la présentation, le 8 septembre, de la stratégie hydrogène de la France. Le plan de relance et la stratégie que nous présentons avec Bruno Le Maire marquent le début d’une nouvelle aventure pour le génie français, d’une nouvelle étape pour le progrès technologique. Il est certain que l’hydrogène est une opportunité stratégique pour massifier et accélérer la "décarbonation" des secteurs et des activités les plus difficiles à décarboner, en particulier l’industrie et les transports. »

Être les meilleurs en Europe... avec l’Allemagne

« Le changement d’échelle est engagé, nous passons des millions d’euros aux milliards d'euros », a salué Philippe Boucly, président de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible (Afhypac). Lors de la présentation du plan de relance, le 3 septembre, le gouvernement a ainsi annoncé un investissement de 7,2 milliards d’euros d’ici à 2030, dont près de la moitié sera débloqué d’ici à 2023.



Dans sa quête de neutralité carbone en 2050, l’Etat français a fait de l’hydrogène décarboné son nouveau cheval de bataille. « Pourquoi avons-nous fait ce pari extrêmement audacieux d’investir dans l’hydrogène ? Parce que nous avons les atouts industriels et les entreprises pour le faire, a expliqué Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. [...] Nous aidons à hauteur de 7 milliards d’euros pour être les meilleurs en Europe, avec l’Allemagne, sur la production d’hydrogène, pas les deuxièmes ou les troisièmes. »

« Un "Airbus de l’hydrogène" »

« Par son ampleur, ce plan de relance permet d’envisager des coopérations européennes, avec notamment des partenaires allemands, et ainsi de créer ce que l’on peut appeler trivialement un "Airbus de l’hydrogène".Il va assurément favoriser l’émergence d’une offre française de solutions hydrogène », entrevoit Philippe Boucly (Afhypac).



Un retard à combler sur Toyota et Hyundai

Si la France a déjà déployé un plan hydrogène en 2018, les constructeurs automobiles hexagonaux ne font pas partie des acteurs à la pointe sur ce sujet, contrairement à Hyundai et à Toyota. Un seul constructeur propose pour l'instant de l'hydrogène dans son offre : Renault (Kangoo et Master Z.E. Hydrogen). Deux équipementiers tricolores, Michelin et Faurecia, ont pris le virage de l’hydrogène en 2019, via la création de Symbio, coentreprise qui regroupe leurs activités dédiées à la pile à hydrogène.



Dans un entretien accordé à « L’argus » fin août, Arnaud Leroy, président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), insistait déjà sur l’importance de cette accélération. « La France doit fait attention à ne pas louper le train de l’hydrogène, notamment dans les véhicules légers. Hyundai et Toyota sont aux avant-postes sur ce sujet. Quand vous avez les quatre équipementiers français, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium et Valeo, qui vous informent que cela pousse très vite sur l’hydrogène au niveau mondial, nous sommes en devoir de les écouter. Je suis ravi de l’arrivée de Jean-Dominique Senart chez Renault, car il connaît bien les enjeux relatifs à cette technologie, ce qui n’était pas le cas de son prédécesseur. Il existe encore un verrou concernant le coût, ainsi que la fabrication de l’hydrogène décarbonée. Mais il va sauter, notamment parce que nous avons des capacités de recherche conséquentes en France, via le CEA, les constructeurs, les énergéticiens… »



Les objectifs de la stratégie nationale pour l’hydrogène

Installer suffisamment d’électrolyseurs pour apporter une contribution significative à la "décarbonation" de l’économie. Ce sera possible grâce à l’installation d’une capacité de production d’hydrogène décarboné de 6,5 GW par électrolyse.

Développer les mobilités propres en particulier pour les véhicules lourds.

Construire une filière industrielle créatrice d’emplois et garante de la maîtrise technologique du pays. L’objectif du gouvernement est de générer entre 50 000 et 150 000 emplois directs et indirects en France.

La stratégie hydrogène de la France, présentée le 8 septembre, s’articule autour de trois objectifs :