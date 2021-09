« La société F2G, que préside Henri de La Roncière, débute ses activités à l’intention des professionnels de l’automobile concessionnaires, agents, négociants VO… » C’est ce qu’annonce une agence de presse dès les premières lignes d’un communiqué, avant de donner rendez-vous aux journalistes en octobre 2021 pour découvrir ce nouvel acteur confiant, qui fait donc ses premiers pas sur le marché de la garantie de véhicules d’occasion. L’argus a regardé d’un peu plus près ce qu’il propose sur son site internet. La garantie F2G est alors présentée comme « une plate-forme de services après-vente pour les garages automobiles » et comme « un ensemble de services permettant aux garages automobiles de bénéficier des vertus de la garantie légale de conformité ».

Renouer avec la marge

Qu’est-ce la garantie F2G ? De ce que nous avons lu, elle repose sur trois principes : faciliter les ventes de VO, fidéliser la clientèle et rémunérer l’atelier. Elle fait donc les promesses d’aider les vendeurs à accélérer la vente de leur parc VO et minimiser leurs dépréciations, de transformer les acheteurs VO en clients atelier et, en cas de panne, de rapatrier jusqu’à 90 % des véhicules garantis dans le garage, sans frais supplémentaires.

Son objectif est de permettre à ses adhérents de recréer de la marge et de préserver une trésorerie grâce à une économie sur la cotisation annuelle. La société estime une augmentation de l’activité et un coût de réparation réduit de 35 % car celle-ci est gérée en interne. Autre exemple concernant les rétrocessions fiabilité, F2G redistribue jusqu’à la moitié des souscriptions en fin d’année. « Notre garantie nouvelle va fidéliser le client grâce à la sécurité qu’elle offre. Un client fidèle, c’est un client qui fait entretenir son véhicule et qui fait vivre l’atelier de son garagiste. En proposant la Garantie F2G, le garagiste va faire le premier pas vers une relation de confiance qui fait parfois défaut dans notre profession. De plus, la solution F2G permet au garagiste de récupérer une partie du coût de la garantie, avantage non négligeable ! », précise Henri de La Roncière.

50 garages partenaires de F2G

Cinquante garages partenaires auraient déjà été séduits à date, et 1 767 contrats pré-engagés auraient été signés d'après le site web de la société.

En avril 2021, le fondateur est devenu lauréat du réseau entreprendre, une association française qui accompagne la création d’entreprise. L’heureux élu dit ainsi « concrétiser plusieurs mois de travail et valider le concept grâce au regard de plusieurs acteurs experts dans leurs domaines ».

À voir la façon dont évoluera ce nouvel acteur dans ce marché hyper concurrentiel de la garantie VO. Et, cette fois-ci, on vous dit affaire à suivre…