A la veille de l’ouverture des journées presse et professionnelles du salon automobile de Genève, la Jaguar I-Pace obtient le prix de Voiture de l’année 2019, après une compétition acharnée avec l’Alpine A110.En fait, les deux modèles étaient ex-aequo et c’est grâce au nombre de pays où elle est arrivée en tête que la Jaguar I-Pace est distinguée. C’est la deuxième fois dans l’histoire du prix qu’un modèle électrique est mis en avant, après la Nissan Leaf lors de l’édition 2011.Précisons que la Kia Ceed complète le podium, tandis que les Citroën C5 Aircross et Peugeot 508 sont respectivement cinquième et sixième.