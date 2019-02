Les électriques

Les hybrides rechargeables

Les hybrides

L'association des constructeurs européens ACEA a livré les résultats des ventes de véhicules à propulsion alternative pour 2018. Ce sont 1 220 537 voitures à l'éthanol, au GPL, au GNV, hybrides ou électriques qui ont été vendues au sein de l'Europe étendue (Norvège et Suisse incluses). Soit 7,8%.Mais si l'on s'intéresse uniquement aux modes de propulsion que les règles communautaires ont décidé de favoriser , le tableau diffère quelque peu. Toujours sur le périmètre de l'Europe étendue,. Soit 2,4% des ventes totales du continent...où les ventes ont été les plus nombreuses : Allemagne (36 216), France (31 095), Pays-Bas (26 504)où les progressions ont été les plus importantes : Lettonie (+231,8%), Estonie (+226,9%), Roumanie (+221,8%).où la part des ventes a été la plus importante : Pays-Bas, 5,9%.où les ventes ont été les plus nombreuses : Royaume-Uni (44 437), Allemagne (31 442), Suède (21 249).où les progressions ont été les plus importantes : Danemark (+404,5%), Pays-Bas (+173,8%), Irlande (+126,7%).où la part des ventes a été la plus importante : Suède, 6%.où les ventes ont été les plus nombreuses : Allemagne (98 816), France (91 815), Italie (81 892).où les progressions ont été les plus importantes : Lituanie (+228,8%), Lettonie (+135%), Roumanie (+88,6%).où la part des ventes a été la plus importante : Espagne (5,7%).