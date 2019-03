La Commission européenne veut rendre obligatoire sur les véhicules plusieurs équipements de sécurité, comme le détecteur d’alcoolémie pouvant empêcher le conducteur de démarrer si nécessaire, le freinage d’urgence de dernière génération, le contrôle des trajectoires, la détection de la somnolence, des baisses d’attention, mais aussi d’une éventuelle distraction du conducteur (le smartphone, par exemple), ou encore la généralisation d’une boîte noire qui se révélera utile en cas d’accident, etc.Sous réserve de validation du Conseil européen et du Parlement européen, mais cela ne devrait pas poser le moindre problème car ils ont été associés aux travaux, les institutions européennes rendront ces nombreux nouveaux équipements de sécurité obligatoires en 2022. L’objectif est d’améliorer les conditions de sécurité des véhicules pour réduire le nombre de morts et de blessés graves sur les routes en Europe. Il s’agit aussi de préparer le grand public à une plus grande automatisation des véhicules et par extension, de paver la voie vers l’autonomisation des véhicules. Comme toujours en pareilles circonstances, les constructeurs devront gérer l’épineuse question des surcoûts des véhicules et de leur possible répercussion sur les clients. Parallèlement, pour certains grands équipementiers, c’est une manne qui engendrera une concurrence féroce.