Qu’est ce qui vous a motivé à vous spécialiser dans la LOA ?



Je me suis vite rendu compte que très souvent, ce sont les banques qui fixent le budget des particuliers et leur rythme de renouvellement. Grâce à la LOA, quand un acheteur se présentait avec un budget de 5000 euros, j’étais à même de lui proposer une voiture qui en valait le double pour des mensualités pas nécessairement supérieures à un crédit à la consommation. Dans ces conditions, on fidélise plus facilement l’automobiliste, et surtout, on le détourne du marché C2C.



Quelles sont les bonnes techniques de vente ?



Les clients ne connaissaient pas la LOA, alors j’ai essayé de l’appréhender et je me suis rendu compte qu’on manquait simplement de pédagogie et de transparence. Il faut faire preuve d’empathie, se mettre à la place de l’acheteur pour comprendre son besoin. Et en même temps, être capable de détachement pour oser lui proposer un financement plus audacieux que le crédit, et un véhicule d’un segment ou d’une finition supérieure à ceux de son projet initial.



Si la vente se conclut bien et que le client est satisfait de son expérience, dans 80% des cas il revient chez le même concessionnaire. Il parle de son vécu autour de lui et c’est autant de nouvelles personnes potentiellement intéressées par la LOA. Il faut comprendre que lorsque l’on vend de la LOA, c’est un produit bien spécifique. Encore une fois, lorsque l’on finance son client,on garde du lien avec et on peut lui proposer de nouvelles offres pour changer de voiture.



Comment élargir le champ de la LOA ?



Plusieurs leviers permettent de doper les ventes de LOA. En premier lieu, la LOA peut permettre d’alléger le fardeau des immatriculations tactiques. En effet, sur ces véhicules ayant très peu roulé on pouvait pratiquer la LOA avec des mensualités très compétitives, mais les années passant, les niveaux de remise sur les voitures neuves ont explosés, et cette compétitivité des loyers sur les véhicules récents n’est plus si évidente.



D’autre part, même sur des voitures ayant perdu leur TVA récupérable et donc non éligibles légalement à la LOA, on peut adapter l’esprit de ce mode de financement avec les mêmes bénéfices auprès du particulier : il suffit de vendre à crédit un véhicule sur X mois en proposant un engagement de reprise à 36 mois. Aucune banque ne propose de solder un crédit de cette manière. Ici encore, une fenêtre de tir pour capter du C2C.



Enfin, le marché du VO représente un terrain de jeu pour les offres locatives, mais encore trop timide pour le moment.



Pourquoi la LOA est-elle si intéressante sur le VO et pour les vendeurs ?



Parce que la vente d’une LOA peut rapporter au moins 5% de commission de la part du financeur, soit 750€ sur une voiture à 15.000€ de prix facial : c’est presque autant que la marge brute moyenne que peut réaliser un vendeur VO sur un véhicule. Il y a donc possibilité de quasiment doubler le bénéfice sur chaque véhicule vendu, tout en fidélisant sa clientèle.



Qu’est ce que l’Argus peut apporter au business de la LOA ?



Fort de mon expérience dans le domaine, j’ai rejoint les équipes du Groupe Argus en 2015 avec la volonté de livrer la LOA clé en main aux vendeurs français. L’Argus est un acteur de l’annonce et un fournisseur de solutions que les professionnels connaissent via ses logiciels dont Planet VO. Le groupe peut donc intervenir en amont et en conclusion de l’accompagnement du distributeur. De plus, le logiciel PREVAR permet de pallier au principal risque d’une LOA, celui de mal calculer la valeur résiduelle d’un véhicule et donc de perdre de l’argent lors de la reprise.



J’ai pour projet d’enrichir les petites annonces du distributeur avec la meilleure offre de financement personnalisée à chaque véhicule, personnalisable à chaque internaute en quelques clics, ainsi que de proposer notre expertise collective pour sécuriser le développement de ce business au sein des réseaux.