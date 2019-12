Il a fallu presque deux ans d’écoute et de discussion pour mettre sur pied un vaste plan de réformes dédié aux services à la mobilité en France. Car, enfin, la LOM a été adoptée, mardi 19 novembre 2019.

Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi que Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des Transports, ont salué ce vote définitif par voie de communiqué : « la loi d’orientation des mobilités apporte une réponse forte aux fractures sociales et au sentiment d’injustice que vivent beaucoup de Français qui n’ont pas de solution de mobilité satisfaisante au quotidien, ainsi qu’à l’urgence environnementale. L’objectif est simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. Ce projet de loi porte des investissements sans précédent : 13,4 milliards d’euros dans le quinquennat, avec une priorité donnée aux transports du quotidien ».



Cette enveloppe allouée concerne surtout le développement des infrastructures et services et l’entretien des réseaux déjà existants d’ici à 2022. « Cela faisait plus de 35 ans qu’on n’avait pas réformé aussi profondément nos transports. C’est une étape majeure qui est franchie. […] Le plus important, c’est maintenant que les avancées très fortes de ce texte se concrétisent dans le quotidien des Français. C’est la seule chose qui compte et qui nous anime. L’Etat accompagnera les territoires dans la prise en main des outils qui sont mis à leur disposition », a indiqué Jean-Baptiste Djebbari à l’issue de ce vote.

Rappel des principales mesures promulguées :



- Le forfait mobilité durable : tous les employeurs privés et publics pourront contribuer aux frais de déplacement domicile-travail en covoiturage ou en vélo de leurs salariés, jusqu’à 400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales.



- Des pièces détachées moins chères pour les automobilistes : le marché sera donc progressivement ouvert, en réduisant la période durant laquelle les constructeurs ont l’exclusivité sur ces pièces, pour permettre à d’autres acteurs de les proposer.



- Une neutralité carbone des transports terrestres d’ici 2050 : l'objectif est de réduire de 37,5% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et d'interdire la ventes de voitures à énergies fossiles carbonées d’ici à 2040. La France devient le 1er pays européen à inscrire cette ambition dans la loi.



- Le soutien à l’acquisition des véhicules propres : avec le bonus pour les voitures électriques et hydrogène neuves et le suramortissement pour les poids-lourds aux gaz, hydrogène ou électrique.



- Le retour aux 90 km/h : par les présidents de conseil départemental, maires ou présidents d’EPCI, sur leur réseau routier hors agglomération.



- L'autorisation de la circulation des véhicules autonomes : en régime permanent d’ici 2020 à 2022, avec une priorité pour les navettes autonomes.



- Des zones à faibles émissions mobilité (ZFE) : qui permet aux collectivités de limiter la circulation aux véhicules les moins polluants, selon des critères de leur choix (périmètre, horaires, types de véhicules).



- Un permis de conduire plus rapide et moins cher : le gouvernement a annoncé vouloir baisser son coût jusqu’à 30% et réduire le délai d’obtention au plus court.



Voir la liste complète : mesures clés LOM.