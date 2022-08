Marché naissant

Si la location avec option d’achat rallie la majorité des suffrages à l’heure de la souscription d’une formule locative, la location de longue durée prépare sa réplique. La stratégie est orchestrée par les principaux loueurs, qui ont fourbi leurs armes auprès des flottes d’entreprises. Évangélisés par le financement en LOA sur le VN et progressivement sur le VO, les particuliers affichent une affinité grandissante pour la location. « Les avantages d’une formule tout compris les intéressent, explique Guillaume Maureau, directeur général adjoint d’ALD Automotive (Société générale). Le côté pratique et économique de la LLD séduit des consommateurs tournés vers l’usage plutôt que la propriété. »Sur fond d’évolutions sociétales et consuméristes, la solution mise sur des formules all inclusive pour prendre son essor. Les constructeurs, à travers notamment le programme Easy Pack de Renault , ont contribué à la tendance. « Les constructeurs ont ouvert la voie à la LLD, ce qui a constitué un premier pas, analyse Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France (BNP Paribas). Leur communication autour d’un loyer, et non plus d’un tarif, a fait évoluer les mentalités. »« La LOA a démocratisé les formules locatives, abonde Jean-Loup Savigny, directeur commercial et marketing de LeasePlan France. Nous pensons qu’il y a un marché à travailler. Elle attire une clientèle mature en matière de produits locatifs, qui a démarré en LOA et bascule vers la LLD pour ses services associés. »Avec, ce qui correspond à 35 000 immatriculations, le segment reste encore marginal.« Le marché est tout neuf, il démarre, reconnaissent les professionnels interrogés. Il aura tendance à s’installer et à se développer fortement à l’avenir. » La plupart des véhicules électriques (VE) sont d’ailleurs proposés en LLD. À l’horizon de cinq ans,. Dans un marché plus réceptif, Arval remet le métier sur l’ouvrage, après une première tentative menée à la fin des années 2000. Si la démarche de la location de longue durée n’apparaît pas encore spontanée chez les consommateurs, le contexte d’un secteur automobile devenu imprévisible, marqué par le retournement du diesel vers le moteur à essence, les restrictions de circulation dans les agglomérations, favorise la mutation. « La LLD répond aux incertitudes des consommateurs qui ne savent pas s’il faut acheter », souligne Ferréol Mayoly. Elle résout par définition les problématiques de la revente.« Les acheteurs se rendent compte aussi que l’automobile n’est plus un actif », indique le directeur d’Arval France. Contrairement aux autres pays européens, en France, le poids de la LOA freine l’essor de la LLD. « Tout le monde fait le constat que la LLD à particulier reste minoritaire. Son rythme de développement est amené à s’accroître considérablement, estime encore le dirigeant. Dans l’Hexagone, les constructeurs ne nous aident pas à accompagner nos clients et partenaires vers la LLD. »Parmi ses effets indirects attendus,, actuellement de 56 ans, et de soutenir le marché du neuf. « À travers la LLD, nous allons proposer la location à une nouvelle génération d’automobilistes. Une clientèle habituée à comparer les offres en ligne, car toutes les locations des loueurs ne sont pas comparables », avance Jean-Loup Savigny (LeasePlan). Chez ce loueur, la LLD repose sur une formule sans apport, ni frais de dossier. Elle s’accompagne d’une assurance couvrant les frais de remise en état, première crainte des acheteurs. « Notre volonté n’est pas d’être agressifs en termes de tarif, mais d’apporter une solution complète pour sécuriser les clients, ajoute-t-il. Nous privilégions une offre riche pour nous démarquer de la tempête des prix. »Si la LOA a servi de tremplin à la LLD, elle demeure un produit financier associé à des constructeurs et à des distributeurs, à la différence d’une LLD, qui sera proposée par une société commerciale multimarque. En détails, la structure d’une LOA apparaît proche d’un crédit, avec des loyers qui incluent une forte part d’amortissement du véhicule. La formule permet également l’acquisition du modèle à l’issue du contrat.« En LLD, le client finance seulement la part du véhicule moins sa valeur résiduelle, sans apport ni option d’achat », rappelle Guillaume Maureau (ALD). Les contrats étant souscrits en moyenne sur quarante-huit mois, les loyers sont généralement plus compétitifs que sur une LOA. Dans les faits, la LLD trouvera sa raison d’être auprès des clients qui enchaînent les renouvellements successifs des locations avec option d’achat. « Elle permet de pousser jusqu’au bout la démarche initiée par la LOA », souligne Ferréol Mayoly. La LLD n’entrerait donc pas en concurrence frontale avec cette dernière : « Nous sommes sur des produits différents, complémentaires. Il n’y a pas de monoculture dans l’acquisition ou l’utilisation d’un véhicule. Les deux solutions ont leur place. »Toutefois, la frontière entre les deux formules est parfois mince, reconnaît Jean-Loup Savigny. L’avantage de la LLD est alors de s’adapter véritablement aux lois de roulage. « Notre gestion du parc permet d’optimiser le contrat et de saisir les opportunités de marché. La LLD apparaît moins figée qu’une LOA. » L’argument séduit une large frange de clients issus du VO. Si la location avec option d’achat demeure l’atout numéro un des réseaux des constructeurs, la LLD semble davantage l’apanage des loueurs. Leur talon d’Achille repose néanmoins sur une faible notoriété hors clients professionnels.« Nous ne sommes pas un acteur majeur auprès du grand public », remarque Jean-Loup Savigny., lancé par LeasePlan en 2016. Afin de s’adresser aux particuliers, les entreprises majeures de la location de flottes s’associent désormais à des marques connues du mass market. « La capacité à créer des leads générera une croissance exponentielle », avance son dirigeant, dont l’enseigne a effectué 2 000 livraisons à des particuliers l’an dernier.Encore à ses prémices,et prendre leurs marques pour rester dans la course face à la LOA. La Société générale, le Crédit du Nord, Viaxel figurent en première ligne pour compléter leur panel de solutions de financement. Pour les assureurs, la stratégie vise aussi à garder le lien avec les nouveaux usages des automobilistes en matière de mobilité, la LDD en constituant une part. Lancée cet automne, l’offre d’ ALD Automotive bénéficie du partenariat avec Boursorama . L’objectif de l’organisme de crédit est d’aboutir à une dizaine de souscription par mois au cours de la première année. Plus ambitieuse, la Macif, partenaire de LeasePlan, table sur 1 % des contrats d’assurance automobile renouvelés, soit 10 000 véhicules par an. Quant à Arval, il mise sur les sociétaires de la Matmut pour transformer l’essai.Pour gagner la bataille de la LLD à particulier,, selon Jean-Loup Savigny. La tendance est lancée par Boursorama. La plateforme en ligne joue le rôle d’apporteur d’affaires auprès d’ALD Automotive. À travers un parcours de souscription entièrement digitalisé, « fluide, simple, accessible en quelques clics », l’organisme testera l’appétence des consommateurs au cours de l’année. Un premier pas avant de passer à la vitesse supérieure, sous réserve de disposer des volumes suffisants.« Les taux de souscription restent encore marginaux, observe son directeur marketing Xavier Prin, qui croit dans le potentiel du concept accessible depuis une application mobile et à sa pertinence. Les particuliers souhaitent gagner du temps. » Mais pour tous les acteurs, le marché reste à conquérir. « Nous sommes encore en phase expérimentale. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, observe Jean-Loup Savigny. Une LLD n’est pas une location de courte durée. Les règles ne sont pas les mêmes. » Formule simple, orientée vers les services, pour des clients qui souhaitent désormais payer pour l’usage de leur véhicule, la LLD aux clients particuliers doit forcer son destin.