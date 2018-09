Considérant que 31% des ventes de VN ont été réalisées en LOA ou en LLD au premier trimestre 2018, la Macif a décidé de se développer sur ce marché porteur et s’est donc associée avec LeasePlan, afin de « proposer une offre de location longue durée complète, sans surprise en réponse aux besoins et aux budgets de ses sociétaires », dixit, directeur général délégué en charge du métier IARD du groupe Macif.Baptisé « Macif C’parti », ce produit de LLD à particuliers comprend : la location longue durée du véhicule neuf, naturellement ; une couverture en cas de sinistre ; l'assistance : 24H/24, 7J/7, dès 0 km, le remplacement du véhicule en cas de réparation, la mise à disposition d'un taxi en cas d'incapacité de conduite ; l'entretien (opérations d'entretien et de contrôles périodiques, remplacement des pièces défectueuses, contrôles techniques obligatoires).Pour compléter l’offre, la Macif apporte plus de détails par voie de communiqué : un large choix de véhicules neufs multimarque, un forfait kilométrique de 10 000 à 30 000 km/an et une durée de 24 à 60 mois, une offre sans apport, la livraison à domicile, des interlocuteurs dédiés tout au long de la location, et la prise en charge des frais de remise en état du véhicule jusqu'à 1 200 euros TTC (sous réserve de certaines conditions) lors de la restitution.Pour un Renault Kadjar Intense essence de 130 chevaux, en boîte manuelle et doté des options toit ouvrant, peinture métallisée et système audio Bose, l’offre « Macif C’parti » atterrit à 330,22 euros par mois (48 mois et 40000 km).Retrouvez la Macif sur le Mondial de l'Auto 2018 dans le pavillon 2.2 - C01.