Dans le sillage de Lynk & Co (groupe Geely), Aiways et MG (Saic), la marque chinoise Seres (Dongfeng) se positionne à son tour sur les marchés automobiles français et européen. Les premiers véhicules ont été livrés le 14 avril 2021 chez les distributeurs fraîchement nommés. Après avoir dévoilé son SUV 100 % électrique Seres 3, qui sera rejoint par les Seres 5 (printemps 2021) et Seres 7 (2022), elle s’active depuis un mois à la constitution de son réseau de distribution. Contrairement à Lynk & Co et Aiways, qui ont opté pour un dispositif axé sur le digital et complété de vitrines urbaines, la marque du groupe Dongfeng entend s’appuyer sur des groupes de distribution et des concessionnaires locaux, soit un schéma traditionnel déjà adopté par MG.

« Notre premier objectif aujourd’hui est de disposer d’un réseau avec une capillarité intéressante afin de rassurer et de séduire les clients. C’était plus qu’une évidence pour nous de nous appuyer sur des sites physiques et des professionnels passionnés par la distribution automobile » affirme Julien Debard, nommé en mars directeur général de Seres & Ecoway pour la France et l’Allemagne, après avoir notamment travaillé pour les marques MPM Motors, Dongfeng en Chine ou le groupe Emil Frey. « La vente de voitures sur Internet va arriver dans quinze ans, dix ans, voire avant… Mais pour convaincre aujourd'hui des clients européens d’investir dans une marque chinoise et électrique il faut créer une relation de confiance avec le distributeur. Je crois vraiment en la force d’un réseau de distribution », ajoute-t-il.

Sipa, Maurin, Vulcain… la liste des distributeurs s'agrandit

« Si nous arrivons à séduire les distributeurs aujourd’hui c’est parce que nous prônons la simplicité des processus de vente, de commande, de marges et de représentation, mais aussi la relation humaine et le bon sens, choses que la plupart des constructeurs ont perdues. Nous demandons une identification dans un showroom, une formation technique sur les produits, mais nous n’exigeons pas à ce stade la présence d’un vendeur dédié compte tenu des volumes que nous visons, détaille le dirigeant. Nous observons un intérêt et un engouement forts de leur part lié à leur volonté de se diversifier mais aussi à la qualité des produits chinois, qui n’ont plus rien à voir avec ceux d’il y a dix ou quinze ans. »

81 points de vente fin 2021

Seres, qui a commencé à démarcher les opérateurs en mars 2021, annonce déjà la signature d’une dizaine de partenariats avec les groupes Maurin (une quinzaine de sites dans le Sud), Sipa (Bordeaux, Toulouse), Elypse Autos (Colmar, Sausheim et bientôt Épinal), PWA (Reims, Metz), GR pro (Saint-Ouen-l'Aumône), Girost Automobiles (Lavau), Vizinot (Belfort), Descollonges (Dijon), Alessandria (Chambéry), Connect Automobiles (Mante-la-Ville, Vernon) et Vulcain (périmètre non communiqué).À LIRE. Distribution automobile. État des lieux des réseaux en France

La marque du groupe Dongfeng annonce la signature d’une quarantaine de points de vente à fin avril 2021. Elle vise 81 concessions en fin d’année* (soit une de plus que l’objectif de 80 affiché par MG) et 100 en 2022. « Nous ajusterons le réseau en fonction de l’accueil de la clientèle pour nos produits », précise Julien Debard. Seres doit composer avec la concurrence de la marque MG, qui a commencé à démarcher le même profil de distributeurs en 2020 et dénombrait au dernier recensement 62 points de vente. « Je suis actuellement en discussion avec un opérateur qui distribue MG et qui est également intéressé par Seres. Je trouve d’ailleurs très positif pour nous que la marque MG ait déjà défriché le terrain, car les distributeurs ont été sensibilisés aux caractéristiques des véhicules électriques chinois. La concurrence est toujours salutaire » considère Julien Debard, qui envisage de commercialiser 1 500 voitures neuves en 2021 en jouant sur les différents canaux : particuliers, flottes, loueurs et véhicules de démonstration.



Développé aux États-Unis, le premier modèle commercialisé par Seres en France est fabriqué et importé depuis la Chine. « Les productions viendront à la fois de Chine et des États-Unis pour nos futurs modèles », informe le dirigeant. La marque, qui a ajusté la tarification de ses modèles à ceux de MG, cite volontiers Hyundai comme exemple à suivre pour les années à venir, marque que Julien Debard connaît bien puisque son père, Jean-Claude Debard, en a été le président pendant de longues années.



* En début d'année, la marque avait avancé un objectif de 30 points de vente en 2021, mais les ambitions de même que l'organisation ont évolué en cours de route.